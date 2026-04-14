पुणे

Pune Haveli News: लोणी काळभोर-कदमवाकवस्ती आंदोलनाला यश; प्रशासनाकडून मदतीचे लेखी आश्वासन मिळताच आमरण उपोषण मागे

कदमवाकवस्तीतील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी आमरण उपोषणाला प्रशासनाचे लेखी आश्वासन; नुकसानभरपाईसाठी प्रस्ताव पाठविल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित
"आता आश्वासन नाही, मदत हवी!" महसूल विभागाच्या लेखी पत्रानंतर लोणी काळभोरमधील आमरण उपोषण मागे.

Sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती परिसरातील अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना नुकसानभरपाई मिळावी या मागणीसाठी माजी उपसरपंच राजश्री उदय काळभोर यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी पाठवलेल्या शिष्टमंडळाने उपोषणस्थळी भेट देत सकारात्मक भूमिका मांडली आणि आवश्यक कार्यवाहीचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले.

फोटो - माजी उपसरपंच राजश्री उदय काळभोर यांना लेखी आश्वासन देताना नायब तहसीलदार मयुर बनसोडे

Related Stories

No stories found.