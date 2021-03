कोरोनासंदर्भात नियम न पाळल्याबद्दल हवेली पोलिसांची कारवाई

खडकवासला( पुणे) : हवेली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन हॉटेलवर कोरोनासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाच जणांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये हॉटेल रॉयल चायनिज, हॉटेल अँक्युरेस यांचेवर हवेली पोलीस स्टेशन यांनी मास्क न घातल्याने सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणे, कोरोना साथरोग पसरण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कोणतेही नियम पाळले नाही. या प्रकारचे कृत्य करून या हॉटेलमध्ये जिल्हाधिकारी व आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यांच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे. महादेव किसन कडू (वय ३२ वर्षे रा.डोणजे ता.हवेली जि.पुणे), राम बहादुर दमई (वय २६ वर्षे रा.रॉयल चायनिज गोऱ्हे बुद्रुक ता. हवेली जि.पुणे, हॉटेल मॅनेजर हेमंत विशेनदत्त जोशी (वय ३० वर्षे) अजय जंगबहादुर भंडारी (वय ३२ वर्षे) नरेश सिंग सामंत (सर्व रा.हॉटेल अॅक्युरेस गोऱ्हे बुद्रुक ता.हवेली जि.पुणे.) यांच्यावर ही कारवाई केली आहे. असे हवेली पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, हवेली तालुक्‍यातील मोठी लोकसंख्या असलेल्या नऱ्हे, नांदेड, वाघोलो, देहू, व उरळी- कांचन या गावांमध्ये सध्या कोरोनाचा हॉटस्पॉट होत आहे. स्थानिक पातळीवरील नागरिक यांच्याकडून कोरोनाच्या नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. पालन न करणाऱ्या नागरिकांच्यावर कारवाई करण्याच्या आदेश दिले आहेत. अशी माहिती प्रांताधिकारी सचिन बारवकर यांनी दिली आहे.

Web Title: Haveli police take action for non-compliance with rules regarding corona