Haveli Taluka Elections : हवेली तालुक्यात निवडणुकीत बदलती समीकरणे; विकास की देवदर्शन?

सुनील जगतापउरुळी कांचन : आजच्या निवडणुकीच्या बदलत्या समीकरणाची बीजे इतकी खोलवर रुजली आहेत की,यातून नेमकी लोकशाही जिवंत राहणार का आर्थिक हुकुमशाही येणार? असा सवाल या प्रक्रियेतून दूर असणाऱ्या सर्वसामान्य वर्गाला सध्या सतावत आहे, यात्रा,देवदर्शन,लक्ष्मीदर्शन की गावातील विकास कामे याचीच या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा गाजत आहेत.कोण जिंकणार कोण हरणार हा विषयच मतदारांच्या गावीच नाही..राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका (काही अपवाद वगळता) जाहीर झाल्याने राजकीय वातावरण तापले असून हवेली तालुक्यातील समीकरणे,उमेदवारांचा धडक प्रचार आणि देवदर्शन – यात्रांच्या माध्यमातून रंगत वाढल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.मात्र यंदाच्या निवडणुकीत गावागावातील एक मोठा बदल प्रकर्षाने जाणवतो आहे.गावपुढाऱ्यांची मतदारांशी असलेली पारंपरिक पकड सैल झाली असून,थेट उमेदवाराचा मतदारांशी संपर्क ही बाब निर्णायक ठरत आहे..पूर्वी गावातील वडीलधारी मंडळींनी आदेश द्यायचा त्याप्रमाणे मतदान व्हायचे. नंतरच्या काही काळांत गांवपुढाऱ्यांच्या निर्णयावर निवडणूक चालली.परंतु आता आयोध्या,काशी,उज्जैन,कोल्हापूर,ज्योतिबा,आदमापुर,पंढरपूर,तुळजापूर,अक्कलकोट,गाणगापूर आदी ठिकाणचे देवदर्शन वा पर्यटन, त्यानंतर लक्ष्मीदर्शन तरच मतदर्शन असा नवीन फंडा चालू झाल्याने,लोकशाहीत वावरणाऱ्या सर्वसामान्यांची ही निवडणूक राहिली नाही असे वास्तव चित्र सध्या बघायला मिळत आहे नव्हे तर गंभीर चर्चेचा विषय झाला आहे.यात्रा,देवदर्शन,लक्ष्मीदर्शन की विकास? जर निवडणुका मंदिर भेटी आणि व्हिडिओंवर चालणार असतील,तर सामाजिक कार्याची उमेद,आवड व कर्तुत्व असणारे पण जवळ मजबूत पैसे नसलेले उमेदवार निवडणूक कसे लढवणार?.सध्या इच्छुक उमेदवारांचे दौरे थेट घराघरात सुरू झालेले आहेत.सोशल मीडियावरून थेट संवाद वाढलेला दिसत आहे.तरुण,महिला आणि ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र बैठकांचे आयोजन,कोपरा बैठक,जाहिरनामा,मुद्द्यावर आधारित प्रचार यामुळे मध्यस्थी करणाऱ्या गावपुढाऱ्यांची भूमिका पूर्णपणे मागे पडली आहे.त्यातच येणाऱ्या काळातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गाव पुढाऱ्यांनीही सावध भूमिका घेतलेली दिसत आहे.नुकताच २९ महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल लागला व त्यात भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला, त्यामुळे इतर पक्षांचे इच्छुक बुचकळ्यात पडले असून नेमके काय करावे या विवंचनेत राहिल्याने उमेदवारांना व नेत्यांना काय करावे याची गती येईना ते मतीबंद झाले हे वास्तव सत्य आहे..सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर मतदारांचा विचार बदलतोय फेसबुक,इंस्टाग्राम,रील्स,युट्यूब, व्हॉट्सॲप ग्रुप यांद्वारे उमेदवारांकडून त्यांच्या कामांचा आढावा,प्रतिमा आणि घोषणापत्र थेट जनतेपर्यंत पोहोचत आहे.यामुळे माहितीचे केंद्रीकरण संपुष्टात आले असून, उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष कामावर आधारित चर्चांना उधाण आले आहे.राजकारणातील आर्थिक प्रभाव चिंताजनक आहे.उमेदवारांकडून "पैसे घेणे चुकीचे आहे अशी लोकांची पूर्वीची धारणा होती "आताची मानसिकता नेते कमावतात,आम्ही घेतलं तर चूक काय? अशी आहे.भेटवस्तू,देवदर्शन,व्हिडिओ, जेवण,पार्ट्या आणि शेवटी पैशांचे व्यवहार या नव्या फंड्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या सामाजिक,राजकीय निष्ठावान कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवणे कठीण झाले आहे..यांमुळे हवेलीत नवीन समीकरण तयार झाले आहे "देवदर्शन,लक्ष्मीदर्शन की विकास? "यात्रां,भेटी,व्हिडिओ प्रचार या सर्वांमुळे गावकऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे की, "निवडणुका विकासावर होतील की देवदर्शनावर?" त्यामध्ये काही सामाजिक सदस्यांचे मत असे आहे की,"जर निवडणुका मंदिर भेटी आणि व्हिडिओंवर चालणार असतील,तर सामाजिक कार्याची उमेद,आवड व कर्तुत्व असणारे पण जवळ मजबूत पैसे नसलेले उमेदवार निवडणूक कसे लढवणार?".