पुणे

Pune Fraud: वाघोलीत बनावट जिल्हाधिकारी व तहसीलदार आदेश प्रकरण उघड: शेतजमीन नोंदणीसाठी शासनाची फसवणूक

बनावट तहसीलदार व जिल्हाधिकारी आदेश तयार करून शेतजमिनीची नोंद दप्तरी करण्याचा प्रयत्न; हवेली तहसीलदारांची वाघोली पोलिस ठाण्यात तक्रार, आरोपीवर शासन फसवणुकीचा गुन्हा
Fake Certificate

Revenue Record Forgery: Counterfeiting Collectorate and Tehsil Orders for Land Mutation

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शेतजमीन मिळकतीची दप्तरी नोंद घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसीलदारांचे बनावट आदेश व खोट्या सह्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा गंभीर प्रकार वाघोली परिसरात उघडकीस आला आहे.

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