Revenue Camp: थेऊर समाधान शिबिरात ग्रामीण भागात महसूल दिन साजरा; जिल्हाधिकाऱ्यांची पाणंद रस्त्यांसाठी भरीव निधीची घोषणा

सुनील जगतापथेऊर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त व दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांच्या जयंती निमित्त तसेच महसूल दिनाचे औचित्यसाधून,पंचायत समिती हवेली व अप्पर तहसील कार्यालय हवेली यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान'अंतर्गत विशेष ‘समाधान शिबिराचे’ आयोजन, शुक्रवारी (दि. ३१) रोजी थेऊर येथील,आशीर्वाद बँक्वेट हॉल सभागृहात करण्यात आले.या शिबिरात विविध शासकीय सेवांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला.जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महसूल दिन प्रथमच ग्रामीण भागात अभियान स्वरूपात साजरा करण्यामागील उद्देश स्पष्ट केला. .भटके-विमुक्त व आदिवासी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले,विविध शासकीय प्रमाणपत्रे आणि निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभाग सातत्याने कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.आतापर्यंत सुमारे १,८०० कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली असून,जमीन व घर नसलेल्या आदिवासी कुटुंबांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील,असे त्यांनी नमूद केले. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शिवरस्ते व पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले असून,या रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) मधून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल,असेही सांगितले..यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी हवेलीतील काही डेव्हलपर्स व बिल्डर्सनी विनापरवानगी नैसर्गिक ओढे- नाले बुजविल्याने नागरी वाड्या-वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी थेट शिरत असून,नागरिकांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, हा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित करत प्रशासनाचे लक्ष वेधून,संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.तसेच नदी प्रदूषणामुळे नदीकाठच्या गावांमध्ये डास व मच्छरांचा वाढलेला त्रास,यावरही उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.तसेच शिवरस्ते व पाणंद रस्त्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली..यावेळी प्रांतअधिकारी यशवंत माने यांनी सांगितले की,या अभियानातून आतापर्यंत ३६ हजार ४०० नागरिकांना विविध सेवांचा लाभ देण्यात आला असून,जातीचे दाखले,विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप तसेच पाणंद रस्त्यांबाबतची कामे वेगाने सुरू आहेत.कार्यक्रमाला उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर,तहसीलदार तृप्ती कोलते,सभापती युवराज काकडे,उपसभापती विद्या गायकवाड,जिल्हा परिषद सदस्या सुरेखा हरगुडे,शीतल कांबळे,संदेश आव्हाळे,रमेशबापू हरगुडे,पंचायत समिती सदस्य अमोल टेकाळे,सुदर्शन चौधरी,कृषिराज चौधरी,राणी वाळके,सुषमा मुरकुटे,संतोष मुरकुटे,महावितरणचे देविदास बैकर,उपभियंता महादेव धाडवे तसेच हवेलीतील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी, मंडल अधिकारी, कर्मचारी,पोलीस पाटील आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.