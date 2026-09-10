HCMTR Project: एचसीएमटीआर प्रकल्पामुळे पुण्यात हजारो कुटुंबे विस्थापित होणार? ३ हजार झाडे, टेकड्या-तलावांवर परिणामाची भीती; नागरिकांचा विरोध

पुणे : गेल्या ४० वर्षांपासून कागदावर असलेला उच्च द्रूतगती वर्तुळाकार मार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाच्या निविदा पुढील दोन ते तीन महिन्यांत काढून, पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा चंग प्रशासनाने बांधला आहे. मात्र, त्यात आता विविध संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन या प्रकल्पाला विरोध सुरू केला आहे. एचसीएमटीआरसाठी हजारो झाडे तोडली जाणार असून, टेकडी फोड होणार आहे, नागरिकांना बेघर होण्याचा धोका आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून, या प्रकल्पाचा फेरविचार करावा अशी मागणी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. तसेच आयुक्तांनी यासंदर्भात संयुक्त बैठक नागरिकांसोबत घ्यावी अशी मागणी केली आहे. .पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एचसीएमटीआर प्रकल्पाला महत्त्व दिले आहे. त्यासाठी खास उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी बैठका सुरू आहेत. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठीचे नियोजन सुरू झाले आहे. पण पुण्यातील सामाजिक, पर्यावरण व वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या जवळपास ३९ जणांनी एकत्र येऊन एचसीएमटीआर नागरिक कृती समिती स्थापन केली असून, त्यांच्यावतीने या प्रकल्पावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत..स्टुप कन्सल्टंटच्या अहवालानुसार, या प्रकल्पाच्या मार्गाजवळील १० मीटर परिसरात १००० हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यास या कुटुंबांवर विस्थापनाचे संकट ओढवणार असून, परिसरातील हजारो लहान व्यावसायिकांचेही मोठे नुकसान होणार आहे. या प्रस्तावित मार्गिकेमुळे २५ पूर्व-प्राथमिक शाळा, ३१ शाळा-महाविद्यालये, १९ रुग्णालये आणि १२ मंदिरांसह काही वारसा वास्तू व सांस्कृतिक स्थळांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे..प्रकल्पासाठी सुमारे ३ हजार झाडे तोडावी लागणार असून, तीन तलाव आणि तीन टेकड्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील ३० टक्के भागावर दाट झाडी असून, ही झाडे तोडल्याने पुण्यातील पाणीटंचाई, प्रदूषण वाढण्याची शक्यता आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागात उन्नत मार्ग केल्याने वाहतूक कोंडी सुटण्याऐवजी आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे, असेही निवेदनात नमूद केले आहे..प्रकल्पाचे सर्व अहवाल, सुधारित आराखडे, तांत्रिक रेखाचित्रे आणि बैठकींचे इतिवृत्त तातडीने सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. तसेच, प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पारदर्शक जनसुनावणी घ्यावी आणि कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी संयुक्त बैठकीची वेळ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शहर विकासाला विरोध नाही, मात्र नागरिकांचे जीवन आणि पर्यावरणाचा विचार न करता घेतलेले निर्णय मान्य केले जाणार नाहीत, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या निवेदनावर प्राजक्ता दिवेकर, सारंग यादवाडकर, निखिल आंगल यांच्यासह ३९ हून अधिक नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.