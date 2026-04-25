World Malaria Day Special : गेल्यावर्षी पुण्यात आढळले ३५ हिवताप रुग्ण

पुणे - हिवताप (मलेरिया) हा डासांपासून प्रसार होणारा आजार आहे. शहरातील स्वच्छता, साचलेले पाणी आणि त्‍यामध्‍ये होणारी डासांची वाढ ही मोठी नागरी समस्या ठरत आहे. गेल्‍यावर्षी पुण्‍यात ३५ तर यावर्षी ३ हिवतापाचे रुग्‍ण आढळले. त्‍याचा प्रसार रोखण्‍यासाठी नागरिकांनी पाणी साठून न देणे गरजेचे असल्‍याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.

