World Malaria Day Special : गेल्यावर्षी पुण्यात आढळले ३५ हिवताप रुग्ण

पुणे - हिवताप (मलेरिया) हा डासांपासून प्रसार होणारा आजार आहे. शहरातील स्वच्छता, साचलेले पाणी आणि त्यामध्ये होणारी डासांची वाढ ही मोठी नागरी समस्या ठरत आहे. गेल्यावर्षी पुण्यात ३५ तर यावर्षी ३ हिवतापाचे रुग्ण आढळले. त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी नागरिकांनी पाणी साठून न देणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..दरवर्षी २५ एप्रिल रोजी 'जागतिक हिवताप दिन' पाळला जातो. यावर्षीचे घोषवाक्य 'हिवताप दूरीकरणासाठी कटिबध्द आता हे शक्य आहे आता हे केलेच पाहिजे' असे आहे. हिवताप हा प्लाझमोडीयम या परोपजीवी जंतूपासून होतो. याचे 'फॅल्सीफरम' व 'व्हायव्हॉक्स' हे दोन मुख्य प्रकार आहेत. त्याचा प्रसार ॲनॉफिलीस डासाच्या मादीमार्फत होतो..थंडी वाजून ताप येणे, सततचा किंवा एक दिवसाआड ताप, घाम येऊन अंग गार पडणे, डोके दुखणे आणि उलट्या होणे ही त्याची काही लक्षणे आहेत. तर मेंदूचा हिवतापात तीव्र ताप, मान ताठ होणे, झटके येणे आणि बेशुद्ध होणे ही लक्षणे दिसून येतात. ताप असल्यास जवळच्या शासकीय रुग्णालयात रक्त नमुना तपासून घ्यावा, असे आवाहन डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे..नागरिकांनी करावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना -– ताप असल्यास दुर्लक्ष करू नका– झोपताना मच्छरदाणीचा वापर करावा, पूर्ण अंग झाकले जाईल असे कपडे वापरावेत.– दारे-खिडक्यांना जाळ्या बसवाव्यात आणि क्रीम किंवा कॉइल्सचा वापर करावा.– शौचालयाच्या गॅस पाईपला जाळी किंवा कापड बांधावे.– साठवलेल्या पाण्याचे हौद, टाक्या, रांजण आठवड्यातून एकदा घासून पुसून स्वच्छ करावेत.– घरातील कुलर, फ्रीजचा ट्रे, मनी प्लांटमधील पाणी वेळोवेळी बदलावे.– गच्चीवरील भंगार सामान, टायर यांची विल्हेवाट लावावी.हिवताप आजाराची पुण्यातील सद्यःस्थिती :वर्ष – तपासलेले रक्तनमुने – हिवताप रुग्ण – मृत्यू२०२२ – ६,४९,१४० – १५ – ०२०२३ – ६,७२,६६५– ९ – ०२०२४ – ७,५८,८४२– १९ – ०२०२५ – ८,३५,५८४ – ३८ – ०२०२६ (मार्च अखेर) – २ लाख ४३७ – ३ – ०.'सन २०३० पर्यंत हिवताप दूरीकरण व शून्य हिवताप रुग्ण हे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत गृहभेटी देऊन संशयित रुग्णांचे रक्त नमुने संकलित केले जातात. डास नियंत्रणासाठी कीटकशास्त्रीय सर्वेक्षण करून अळीनाशक व कीटकनाशक फवारणी केली जाते. पाण्याच्या साठ्यांमध्ये डास अळी भक्षक गप्पी मासे सोडण्यात येतात.'- डॉ. अपर्णा पाटील, जिल्हा हिवताप अधिकारी, पुणे.