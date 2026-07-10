Health Camp For Warkari : पाषाणमध्ये वारकऱ्यांसाठी आरोग्य शिबिर; १२७ भाविकांची तपासणी

पुणे - आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी पाषाण परिसरात आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. १० जुलै २०२६ रोजी अहमदपूर (जिल्हा लातूर) येथील श्रीनिवास रामगोपाल काळे चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या दिंडीसाठी एनसीएल (NCL), पाषाण येथे हा सेवाभावी उपक्रम पार पडला.या शिबिरामध्ये एकूण १२७ वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तपासणीनंतर आवश्यकतेनुसार मोफत औषधांचेही वितरण करण्यात आले..डॉक्टरांचे मोलाचे योगदानया आरोग्य शिबिरात सिम्बायोसिस हॉस्पिटलच्या सहा महिला डॉक्टरांनी वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी केली. त्यांच्यासोबत पाषाण परिसरातील दोन स्थानिक डॉक्टरांनीही वैद्यकीय सेवा दिली. डॉक्टरांनी वारकऱ्यांची तपासणी करून आवश्यक उपचार व औषधांचा सल्ला दिला..स्वयंसेवकांनी सांभाळली व्यवस्थाशिबिराचे नियोजन आणि व्यवस्थापन सुरळीत पार पडावे यासाठी पाषाण नगरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे १० स्वयंसेवक दिवसभर कार्यरत होते. त्यांनी वारकऱ्यांना मार्गदर्शन, नोंदणी आणि वैद्यकीय सेवेसाठी आवश्यक सहकार्य केले..चार-पाच वर्षांपासून सुरू असलेला सेवाभावी उपक्रमराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सेवा विभाग आणि सेवा भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा आरोग्य सेवा उपक्रम गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सातत्याने राबवला जात आहे. पंढरपूर वारीदरम्यान वारकऱ्यांना वेळेवर आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम आयोजित केला जात असून, दरवर्षी त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.