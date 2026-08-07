पुणे

करमोळी वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी

करमोळी वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी
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पौड, ता. ७ : सुतारवाडी (ता. मुळशी) येथील सुदर्शन केमिकल कंपनीच्या वतीने करमोळी येथील स्वामीनिवास वृद्धाश्रमात आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी ८० ज्येष्ठ नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. या वृद्धाश्रमात ज्येष्ठ नागरिकांची विनामूल्य निवास, भोजन व आरोग्याची व्यवस्था करण्यात येते. त्यांच्या नियमित आरोग्य तपासणीच्या उद्देशाने सुदर्शन केमिकल कंपनीच्या सीएसआर अंतर्गत ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. विविध तपासण्या करून गरजूंना औषधांचेही वितरण करण्यात आले. वृद्धाश्रमाच्या संचालिका गौरी धुमाळ, सीएसआर व्यवस्थापक माधुरी सणस यांनी मार्गदर्शन केले. माले प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ज्येष्ठांची तपासणी केली.

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