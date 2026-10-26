आजारांचे वेळीच निदान करण्यासाठी आरोग्य मोहीम

पुणे, ता. २६ : कोणतीही लक्षणे दिसत नसली, तरी वयाच्या तिशीनंतर उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि कर्करोगासारख्या आजारांचा धोका ओळखण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानांतर्गत ३० वर्षे व त्यावरील महिला व पुरुषांची विशेष आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे. येत्या १० डिसेंबरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे.
बदलती जीवनशैली, अनियमित आहार, व्यायामाचा अभाव, तंबाखूचे सेवन आणि मानसिक ताण यांमुळे असंसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढतो. उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हे आजार सुरुवातीला लक्षणे दाखवत नसल्याने त्यांचे निदान उशिरा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आजाराची लक्षणे दिसण्याची वाट न पाहता नियमित तपासणी करण्यावर या अभियानात भर देण्यात येत आहे. या मोहिमेत उच्च रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग आणि गर्भाशय मुखाचा कर्करोग या पाच आजारांची तपासणी केली जाणार आहे. संशयित रुग्णांना पुढील निदान व उपचारांसाठी संबंधित आरोग्य संस्थांकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यांचा पाठपुरावाही केला जाणार आहे.
कोणतीही लक्षणे नसली, तरी वयाच्या ३० वर्षांनंतर नियमित आरोग्य तपासणी महत्त्वाची आहे. संशयित रुग्णांना पुढील निदान व उपचारांसाठी संदर्भित करण्यावर अभियानात भर दिला जात आहे.
- डॉ. रामचंद्र हंकारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
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