Pune News : लोहगाव येथे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्‍यांना उलट्या, जुलाबाचा त्रास; दूषित पाण्यामुळे संसर्ग झाल्‍याची शक्‍यता

लोहगाव परिसरातील खासगी महाविद्यालयाच्‍या वसतिगृहातील १३ विद्यार्थ्‍यांना अचानक पोटदुखी, मळमळ, उलट्या, अशक्तपणा, जुलाब असा त्रास झाला.
पुणे - लोहगाव परिसरातील खासगी महाविद्यालयाच्‍या वसतिगृहातील १३ विद्यार्थ्‍यांना अचानक पोटदुखी, मळमळ, उलट्या, अशक्तपणा, जुलाब असा त्रास झाला. त्‍यांना खासगी रुग्‍णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागले.

