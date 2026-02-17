पुणे - लोहगाव परिसरातील खासगी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील १३ विद्यार्थ्यांना अचानक पोटदुखी, मळमळ, उलट्या, अशक्तपणा, जुलाब असा त्रास झाला. त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागले..येथील दूषित पाण्यामुळे हा संसर्ग झाला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तसेच पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने महाविद्यालयाला भेट देत चौकशी केली. त्यांना हा त्रास नेमका कशामुळे झाला या कारणांची चौकशी करण्यात येत आहे..लोहगाव येथील मराठवाडा मित्र मंडळाच्या मराठवाडा मित्र मंडळ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमएमआयटी) या महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात शिक्षण घेत असलेल्या १३ विद्यार्थ्यांना (१२ विद्यार्थिनी व १ विद्यार्थी) १३ फेब्रुवारीला उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास झाला.त्यामुळे त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागले. त्यापैकी १० विद्याथ्यांना उपचाराअंती घरी सोडले आहे. त्रास झालेल्या मुली या अभियांत्रिकी प्रथम वर्षाला शिकत असून मुलगा फिजिओथेरपीचा विद्यार्थी आहे..यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांच्यासह पथकाने सोमवारी ‘एमएमआयटी’ परिसर आणि वसतिगृहाची पाहणी केली. आवारातील तीन बोअरवेल तसेच पाणीटंचाईच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या खासगी बोअरवेलमधून पाण्याचे नमुने घेण्यात आले. यापूर्वी शुक्रवारीही काही नमुने घेण्यात आले होते. सोमवारी एकूण दहा नमुने संकलित करून प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत..तसेच, वसतिगृहातील स्वयंपाकघर, पाण्याच्या टाक्या आणि साठवण व्यवस्था यांचीही तपासणी करण्यात आली. प्रयोगशाळेचा अहवाल येणे बाकी असल्याची माहिती डॉ. बोराडे यांनी दिली. दरम्यान, पुणे येथील मेट्रोपॉलिटन सर्व्हेलन्स युनिटच्या (एमएसयू) पथकानेही परिसराला भेट दिली. यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाबरोबरच पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या पथकाने तेथे भेट देत चौकशी केली..‘जिल्हा आरोग्य विभागाचे वाघोली येथील आरोग्य पथकाने या ठिकाणी जाऊन तपासणी केली आहे. यामध्ये त्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या कूलरची तपासणी केली असता त्यामध्ये काही दोष आढळून आला नाही. त्याचबरोबर ‘आरओ प्लांट’, पाण्याच्या टाकीची तपासणी केली असून ते देखील सुस्थितीत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, येथील चार ठिकाणचे पाण्याचे नमुने घेउन ते तपासणी करण्यासाठी प्रयोगशाळेकडे पाठवले आहेत. त्यांचा अहवाल आल्यावर विद्यार्थी आजारी पडण्यामागचे कारण पुढे येईल.- डॉ. रामचंद्र हंकारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.