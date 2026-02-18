Sewage Water Issue : पुणे शहरात ७० ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यात मैलापाणी

पुणे - पिण्याच्या पाण्यात मैलापाणी मिसळत आहे, त्याला पिवळा लाल रंग असून, घाण वास येत आहे. अनेकदा तक्रारी करूनही प्रशासन लक्ष देत नाही अशी टीकेची झोड उठवत पाणी पुरवठा विभागाला लक्ष्य केले.यावेळी प्रशासनाने जलवाहिनीतील गळतीमुळे ७० ठिकाणी मैलापाणी मिसळत असल्याची चूक मान्य करत. याठिकाणी जलवाहिनी स्थलांतर करण्यासाठी २० कोटी रुपयांची निविदा काढल्याची माहिती सर्वसाधारण सभेत दिली..नगरसेवक गफूर पठाण, वैशाली बनकर, प्रशांत जगताप, अश्विनी लांडगे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी हा विषय सभागृहात मांडला. हे दूषित पाणी पिऊन नागरिक आजारी पडत आहे तरीही अधिकाऱ्यांना देणेघेणे नाही अशी टीका करण्यात आली.त्यावर पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी सभागृहात खुलासा केला. शहरात ६० ते ७० ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यात मैलापाणी मिसळत आहे. त्याठिकाणी दुरूस्तीची कामे केली जाणार असून, मलनिःसारण विभागाने २० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. जलवाहिनी दुरुस्त करण्यासाठी निविदा काढली आहे..पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात कोंढवा, शिवनेरीनगर, भाग्योदयनगर, हडपसर, कात्रज येथील संतोषनगर आणि अंजनीनगर परिसरात काही ठिकाणी ड्रेनेजचे पाणी थेट पिण्याच्या पाण्यात मिसळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.दाट लोकवस्ती, अरुंद गल्ल्या, जुने व जीर्ण पाणी आणि ड्रेनेज पाइपलाइन जाळे ही मुख्य कारणे आहेत. अनेक ठिकाणी सांडपाणी वाहिनीच्या खाली जलवाहिनी आहे. सांडपाणी वाहिनींना घुशी लागत असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. हे मैलापाणी जमिनीमध्ये मुरत आहे..काही ठिकाणी जागेअभावी सांडपाणी चेंबर्समधूनच जलवाहिनी गेल्याने अशुद्ध पाणी पुरवठ्याचा धोका वाढला आहे. अशा सर्व ठिकाणी जलवाहिनी स्थलांतर करणे, दुरुस्ती व नव्याने टाकण्याची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात बैठक घ्या - महापौर नागपुरेमहापालिकेच्या सभागृहात विरोधीपक्षाच्या नगरसेवकांनी पाणी, सांडपाणी, मिळकतकर आदींसह अनेक विषयावर मुद्दे उपस्थित केले. प्रशासक काळात अधिकाऱ्यांनी अजिबात लक्ष दिले नाही, त्यामुळे चार वर्षात स्थिती गंभीर झाल्याचे नगरसेवकांनी नमूद केले..तसेच अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नावर नगरसेवकांचे समाधान होत नव्हते. त्यामुळे महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांनी विभाग प्रमुखांसह क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर बैठका घ्याव्यात. त्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना निमंत्रीत करावे असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.