Pune Crime : आरोग्‍य उपसंचालकांचा पाय खोलात! फलटणमधील फार्मासिस्‍टकडून नोकरीसाठी उकळले १० लाख

फार्मासिस्‍ट म्हणून नोकरीला लावून देण्‍याचे आमिष दाखवत त्‍याच्‍याकडून १० लाख रुपये उकळल्‍याप्रकरणी पुण्‍यातील आरोग्‍यसेवक यासह आरोग्‍य उपसंचालक यांच्‍यावर गुन्‍हा दाखल.
पुणे - फलटणमधील एका फार्मासिस्‍ट तरुणाला वैद्यकीय शिक्षण विभागात औषध निर्माण अधिकारी (फार्मासिस्‍ट) म्हणून नोकरीला लावून देण्‍याचे आमिष दाखवत त्‍याच्‍याकडून १० लाख रुपये उकळल्‍याप्रकरणी पुण्‍यातील आरोग्‍यसेवक रामचंद्र घ्यार यासह आरोग्‍य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्‍यावर फलटण ग्रामीण पोलिसांनी गुन्‍हा दाखल केला आहे.

