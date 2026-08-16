पुणे

जिल्‍हा आरोग्‍य अभियानाची बैठक संपन्न

जिल्‍हा आरोग्‍य अभियानाची बैठक संपन्न
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जिल्‍हा आरोग्‍य अभियानाची बैठक


सातारा, ता. १६ : जिल्‍हा आरोग्‍य अभियानाची बैठक शनिवारी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्‍या उपस्‍थितीत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात झाली.
बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राहुल जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी महेश खलिपे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
स्मार्ट प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रासाठी नियोजन विभागाने दिलेला निधी पूर्ण खर्च करण्यात यावा, अशा सूचना करून श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘काही पीएचसीची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत, ती तातडीने पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, तसेच ज्या ठिकाणी जुनी इमारत निर्लेखनाचे काम आहे, ते मार्गी लावावे.’’ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे दर्जेदार वस्तू उभारण्याची कामे पूर्ण करून मगच नवीन निधीची मागणी करावी, अशा सूचनाही केल्‍या. यावेळी जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचीही बैठक झाली.

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