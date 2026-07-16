पुणे

Subhashit

Subhashit
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आनीयते शरीरेण क्षीणोपि विभवापुनः ।
विभवं पुनरानेतुं शरीरं क्षीणमक्षयम्‌‍ ॥

स्वस्थ शरीराच्या साहाय्याने धन व वैभव मिळवता येते परंतु शरीर क्षीण झाल्यावर धनाच्या साहाय्याने शरीराचे स्वास्थ्य परत मिळू शकत नाही.
शरीर स्वस्थ असल्यासच कामकाज व्यवस्थित होऊ शकते. त्यामुळे ‌‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌‍’ ही उक्ती सतत लक्षात ठेवून, शरीराची योग्य प्रकारे वाढ होण्यासाठी योग्य आहार व आचरण केल्याने शरीरस्वास्थ्याचा लाभ मिळू शकतो, ज्यायोगे मनुष्याला सर्व प्रकारच्या भौतिक सुखांचा लाभ होऊ शकतो. शरीर व्याधिग्रस्त झाल्यास धन, संपत्ती वैभव असूनही ‌‘चणे आहेत पण दात नाहीत’ अशी वेळ येते. कितीही पैसे खर्च करण्याची ऐपत असली व बॅँकेत शिल्लक असली, तरी रोग बरा होईलच असे नसते. म्हणून योग्य वेळी व योग्य प्रकारे शरीराच्या वाढीकडे, शरीर स्वस्थ ठेवण्याकडे लक्ष देणे अपरिहार्य आहे.

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balancing health and wealth
money can't buy health
exercise and prosperity connection
health as the foundation of wealth
शरीराचे आरोग्य आणि धन
आरोग्य व संपत्तीचा संबंध
वैभवासाठी आरोग्याची महत्त्वता
कार्यक्षमतेसाठी आरोग्य आवश्यक
समृद्धीसाठी आरोग्याचे महत्त्व
धन कमवण्यासाठी शरीराचे आरोग्य आवश्यक
शरीराचे योग्य आहार आणि आचरण
नियमित व्यायाम आणि संपत्तीचा संबंध
आरोग्याच्या दृष्टीने उचित आहार
केवळ धनाने आरोग्य मिळत नाही
यश आणि आरोग्य यामध्ये संबंध
वित्तीय यशासाठी स्वास्थ्याचा आधार
सुखद जीवनासाठी शरीराचे आरोग्य आवश्यक
जीवनशैलीतील आरोग्याचे बदल
आरोग्याच्या बाबतीत योग्य समय
पूर्वजांची आरोग्याची कल्पना.