पुणे

राज्यातील ६०० ज्येष्ठांना श्रवणयंत्रांचे वाटप

राज्यातील ६०० ज्येष्ठांना श्रवणयंत्रांचे वाटप
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पुणे, ता. २२ : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळातर्फे सदाशिव पेठेतील फडके हॉल येथे झालेल्या शिबिरात राज्यातील तब्बल ६०० ज्येष्ठांना श्रवणयंत्र मोल्डचे वाटप करण्यात आले. जय गणेश रुग्णसेवा अभियानांतर्गत हा उपक्रम सातत्याने सुरू असून, विविध शहर, ग्रामीण भागातून हे ज्येष्ठ नागरिक शिबिरासाठी पुण्यात आले होते. पिनॅकल इंडस्ट्रीज, भगवान महावीर विकलांग सहाय्यता समिती आणि भारतीय कृत्रिम अंग निर्वाण निगम (अ‍ॅलिम्को) यांच्यातर्फे या शिबिराचे आयोजन केले होते. या वेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने, कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, सरचिटणीस व आमदार हेमंत रासने, उत्सवप्रमुख अक्षय गोडसे, मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश चव्हाण आदी उपस्थित होते.

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