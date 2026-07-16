पुणे - मोशी दुर्घटनेत गुन्हा दाखल झालेल्या कंपनीची उपकंपनी अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लि. कंपनीला पुण्यातील निविदेत पात्र ठरविणे, पुण्यातील ५०० टन कचऱ्याच्या निविदेत भूमीग्रीन कंपनीला काम मिळणे व त्याच्या दरावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत आज (ता. १६) जोरदार घमासान झाले. नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना प्रशासन समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. त्याचा फटका ३०० टन सुक्या कचऱ्याच्या निविदेला बसला असून, हा प्रस्ताव एक आठवडा पुढे ढकलण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत झाला आहे..पुणे शहरातील कचरा प्रश्न गंभीर झाला असून, सध्याचे प्रकल्प कमी क्षमतेने चालत असल्याने कचरा जिरवणे अवघड जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अत्यावश्यक बाब म्हणून ३०० टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा काढली होती. त्यात प्रति टन ८४४ रुपये इतक्या ९ महिने मुदतीचे काम मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर आला..त्यावर चर्चा सुरू असताना हा ३०० टनाचा प्रकल्प सुरू करताना पुढील याच भूमीग्रीन कंपनीकडून त्यांचा सध्या सुरू असलेला ५०० टन सुक्या कचऱ्याचा प्रकल्प एक महिना बंद ठेवला जाणार असल्याची माहिती समोर आली. त्यावरून नगरसेवकांनी त्यावर आक्षेप घेत सगळे प्रकल्प आपण एकाच ठेकेदाराला देणार आहोत का? असा प्रश्न उपस्थित केला.पुण्यातील कचरा काही महिन्यांपूर्वी २५०० टन होता, तो आता थेट २८०० टनावर कसा गेला? सध्याच्या प्रकल्पांची क्षमता ही ३६०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची असताना नवीन प्रकल्पांची गरज का आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर प्रशासनाला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही..तसेच ३०० टन ओला व २०० टन सुक्या कचऱ्याच्या निविदेचे कामही भूमीग्रीन कंपनीला मिळाले आहे. या निविदेत अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लि. कंपनीला पात्र ठरविले आहे. पण मोशी येथे झालेल्या दुर्घटनेत या कंपनीची उपकंपनी अँटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारलेला असताना त्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले.त्यामुळे भूमीग्रीन कंपनीला काम मिळाले, त्यावरही प्रशासनाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ३०० टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रस्ताव एक आठवडा पुढे ढकलला. तसेच पुढील एका आठवड्यात कचरा प्रकल्पांची सर्व माहिती स्थायी समितीला सादर करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत..‘३०० टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या बैठकीत आला होता. तो प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. प्रशासनाला शहरातील कचरा प्रकल्पांची माहिती देण्यास सांगितले आहे.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.८४ टक्के कचरा एकाच कंपनीकडे‘पुणे शहरातील सध्याच्या कचरा प्रकल्पांची ३६०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. तरीही आणखी ८०० टन कचरा प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. शहरात कचऱ्याचे प्रमाण शेकडो टनांनी वाढत आहे, खरा कचरा किती टन आहे हे समजणे आवश्यक असल्याने गेल्या तीन महिन्यांत किती टन कचऱ्याचे बिल ठेकेदारांना दिले याची माहिती द्यावी. तसेच शहरातील ८४ टक्के कचरा भूमीग्रीन या एकाच ठेकेदाराकडे दिला जात असल्याने भविष्यात भयानक स्थिती निर्माण होईल. मोशी दुर्घटनेनंतर अँटोनी कंपनीला अपात्र ठरवले असते, तर ५०० टनाची निविदा उघडता आली नसती. पण सत्ताधारी आमदाराच्या दबावामुळे ही निविदा उघडून भूमीग्रीनला काम दिले आहे, असा आरोप स्थायी समिती सदस्य प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.