पुणे

Pune Rain: मुळशीत मुसळधार पावसाची दमदार हजेरी! चार दिवसांत धरणसाठा 17.52 टक्क्यांवर; धबधबे फुलले, पर्यटकांची मोठी गर्दी

Heavy rainfall in Mulshi and Tamhini Ghat: मुळशी धरण परिसरात चार दिवसांच्या मुसळधार पावसाने साठा ८.९२ वरून १७.५२ टक्क्यांवर; धबधबे धावू लागल्याने निसर्गसौंदर्य खुलले, शेतकरी व पर्यटक दोघांच्याही चेहऱ्यावर समाधान
Monsoon Magic in Mulshi: Dam Water Levels Increase, Waterfalls Flow, Tourism Picks Up

Monsoon Magic in Mulshi: Dam Water Levels Increase, Waterfalls Flow, Tourism Picks Up

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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माले: मुळशी धरण परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण परिसर जलमय झाला असून शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. पावसामुळे मुळशी धरणाच्या पाणीसाठ्यातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर निसर्गसौंदर्य खुलल्याने वर्षाविहारासाठी पर्यटकांनी मुळशी धरण परिसरात मोठी गर्दी केली आहे.

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