Pune Nashik Highway Crash: पुणे-नाशिक महामार्गावर तीन वाहनांचा भीषण अपघात; आयटी अभियंत्याचा मृत्यू, पत्नींसह सात जखमी

नारायणगाव : पुणे -नाशिक महामार्गावर कोठारी मारुती शोरूम समोर तीन वाहनांमध्ये झालेल्या विचित्र अपघातात गोळेगाव(ता. जुन्नर ) येथील अभियंता असलेल्या तरुणाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीसह सात जण जखमी झाले.हा अपघात आज सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास झाला. जखमींना उपचारासाठी येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली..अपघातात आयटी अभियंता असलेले संजय लिंबाजी खंडागळे( वय 25 राहणार गोळेगाव,ता.जुन्नर जिल्हा पुणे) यांचा मृत्यू झाला असून त्यांची पत्नी कीर्ती संजय खंडागळे (वय 19) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत..अपघातातील इतर जखमींची नावे: ऋतिका नामदेव कदम (वय 28 ), माया नामदेव कदम (वय 58) ऋषिकेश नामदेव कदम (वय 30), नामदेव भिवाजी कदम (59), रुचिका ऋषिकेश कदम (वय 27), चालक अझरुद्दीन काझी ( सर्व राहणार डीएसपी चौक अहिल्यानगर)..संजय खंडागळे हे सायंकाळी मोटारीने पत्नीसह नारायणगाव कडून मंचरच्या दिशेने जात होते. दरम्यान सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पाऊस सुरू होता. महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले होते. पाण्याच्या प्रवाहामुळे खंडागळे यांचे मोटरी वरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर त्यांची मोटार डिव्हायडरला धडकून महामार्गाच्या विरुद्ध दिशेला पुणे कडून नारायणगाव कडे जाणाऱ्या दोन वाहनांना धडकली. या अपघातात ईरटीका गाडीतून पुणे येथून अहिल्यानगर येथे निघालेले चालक व एकाच कुटुंबातील पाच जण जखमी झाले. त्यांच्यावर नारायणगाव येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातामुळे पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक सुमारे अर्धा तास खंडित झाली होती. यावेळी उपस्थित असलेले सेवानिवृत्त अभियंता हनुमंत भापकर यांनी अपघाताची माहिती दिली. त्यानंतर घटनास्थळी नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे हवालदार मंगेश लोखंडे, सत्यम केळकर, सोमनाथ डोके, पोलीस पाटील सुशांत भुजबळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमींना उपचारासाठी तातडीने खाजगी रुग्णालयात दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.