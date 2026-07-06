पुणे

Fort Damage : मुसळधार पावसाने दावडीच्या भुईकोट किल्ल्याचा बुरुज ढासळला; दोन दिवसांत राजवाड्याची भिंतही कोसळल्याने ऐतिहासिक वारसा धोक्यात

मुसळधार पावसाने दावडीच्या भुईकोट किल्ल्याला मोठा धोका; बुरुज व भिंतींची पडझड वाढली, ऐतिहासिक वारसा उद्ध्वस्त होण्याची भीती
The recent collapse of both the fort bastion and the palace wall has intensified demands for immediate conservation and restoration by the authorities.

The recent collapse of both the fort bastion and the palace wall has intensified demands for immediate conservation and restoration by the authorities.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी : खेड तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ऐतिहासिक दावडी येथील भुईकोट किल्ल्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोमवारी दुपारी किल्ल्याच्या ईशान्य दिशेचा बुरुज अचानक ढासळला. यापूर्वी दोन दिवसांपूर्वी किल्ल्यातील उत्तरेकडील भिंतही कोसळली होती. या सलग घटनांमुळे ऐतिहासिक वारसा धोक्यात आला असून ग्रामस्थांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.

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