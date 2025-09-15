पुणे

Heavy Rain There: थेऊरमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर; ५० नागरिकांचे जीव वाचले

Flood Damage: हवेली तालुक्यात काल रात्रभर पडलेल्या मुसळधार पावसाने पूर्व हवेलीतील थेऊर ग्रामपंचायत हदीतील रुकेवस्ती भागात मुसळधार पावसामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर अडकले होते.
थेऊर : हवेली तालुक्यात काल रात्रभर पडलेल्या मुसळधार पावसाने पूर्व हवेलीतील थेऊर ग्रामपंचायत हदीतील रुकेवस्ती भागात मुसळधार पावसामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर अडकले होते.

