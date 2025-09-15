Heavy Rain There: थेऊरमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर; ५० नागरिकांचे जीव वाचले

सुनील जगतापथेऊर : हवेली तालुक्यात काल रात्रभर पडलेल्या मुसळधार पावसाने पूर्व हवेलीतील थेऊर ग्रामपंचायत हदीतील रुकेवस्ती भागात मुसळधार पावसामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर अडकले होते. .सोमवारी पहाटे २ वाजता PMRDA च्या PDRF पथकासह अग्निशमन विभागाने तातडीने मदतकार्य सुरू करून,तब्बल ५० नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवले.रात्री २ ते पहाटे ४ वाजेपर्यंत झालेल्या या बचावकार्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..या पूरस्थितीत १० म्हशी व २५ शेळ्या वाहून गेल्या तर गोठ्यातील १० जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत.पहाटे ५ वाजता लोणी काळभोरच्या अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आणि महसूल विभागाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले..बचावकार्यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य युवराज काकडे,भरत कुंजीर यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. पहाटे ४ वाजता थेऊर-नायगाव रस्ता फोडून पाण्याला मार्ग दिल्याने सकाळी ७ वाजता पाण्याची पातळी उतरली..Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात पुन्हा शेतकऱ्याचा मृत्यू; पारशिवनी तालुक्यातील कालभैरव पेठ परिसरातील घटना.दरम्यान,रुकेवस्तीतील तब्बल १०० कुटुंबांच्या घरात ३ ते ४ फूट पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले असून अन्नधान्य भिजल्याने ३०० नागरिकांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. नैसर्गिक ओढ्यातील अतिक्रमणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला असून तातडीने अतिक्रमण हटवण्याची मागणी त्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.