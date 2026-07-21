Pune Rain Update : पुण्यात पावसाची दमदार हजेरी; रस्ते जलमय, वाहतूक कोंडीत नागरिकांची तारांबळ

पुणे - गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या हलक्या पावसानंतर मंगळवारी (ता. २१) शहरात पावसाने दमदार हजेरी लावली. दुपारनंतर वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक रस्ते जलमय झाले, तर प्रमुख चौक आणि रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाल्याने नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला, तरी पाणी साचणे, वाहतूक विस्कळीत होणे आणि काही भागांत वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटनांमुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..शहर आणि परिसरात मंगळवारी पहाटे पाचच्या सुमारास पावसाने सुरुवात केली. काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर दुपारी दोनच्या सुमारास पावसाचा जोर अचानक वाढला. त्यानंतर सुमारे चार तास शहराच्या विविध भागांत जोरदार सरी कोसळत राहिल्या.कोथरूड, डेक्कन, शिवाजीनगर, सिंहगड रस्ता, बाणेर, औंध, बालेवाडी, स्वारगेट, धनकवडी, कात्रज, हडपसर, कोंढवा, बावधन, पाषाण, बिबवेवाडी, लोहगाव, विश्रांतवाडी, म्हाळुंगे, सूस रस्ता, खडकवासला, उंड्री आणि खराडी परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. काही भागांत पावसाचा जोर अधिक होता, तर काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला..मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांवर गुडघाभर पाणी साचले. अनेक ठिकाणी पावसाच्या पाण्यामुळे रस्त्यांवरील खड्डे पूर्णपणे झाकले गेले. काही भागांतील रस्त्यांना अक्षरशः नद्यांचे स्वरूप आले होते. गटारींची झाकणे कचरा आणि गाळामुळे बंद झाल्याने पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही. परिणामी पाणी रस्त्यावर साचून वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. विशेषतः दुचाकीस्वारांना पाण्यातून वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागली..सलग तीन तास सुरू असलेल्या पावसाचा परिणाम शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेवरही झाला. कोथरूड, चांदणी चौक, सिंहगड रस्ता, स्वारगेट, डेक्कन, कात्रज, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, दांडेकर पूल, राजाराम पूल, कर्वे रस्ता, फातिमानगर, वैदूवाडी, हडपसर, मगरपट्टा आणि फुरसुंगी परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या नागरिकांना वाहतूक कोंडीमुळे दीर्घकाळ रस्त्यावरच थांबावे लागले. काही ठिकाणी वाहने संथ गतीने सरकत असल्याने प्रवासाचा कालावधी दुपटीने वाढला..पावसामुळे शहरातील तापमानात घट होऊन वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला, तरी अचानक वाढलेल्या पावसामुळे नाहक शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. हवामान खात्याने पुढील काही दिवस शहर आणि परिसरात मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविल्याने नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.