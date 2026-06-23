पुणे

नारायणगाव परिसरामध्ये खरिपाच्या आशा पल्लवित

नारायणगाव परिसरामध्ये खरिपाच्या आशा पल्लवित
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नारायणगाव, ता. २३ : नारायणगाव, वारूळवाडी, मांजरवाडी, येडगाव, गुंजाळवाडी परिसरात मंगळवारी (ता.२३) सकाळी नऊ ते दहा वाजण्याच्या दरम्यान एक तास मुसळधार पाऊस पडला. पाऊस झाल्याने शेतकरीवर्ग सुखावला असून, खरीप पिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम भागात सोमवारी (ता. २२) ढगफुटीसदृश मुसळधार पाऊस झाला होता. मात्र नारायणगाव परिसरास पावसाने हुलकावणी दिली होती. तालुक्याच्या पूर्व भागात २२ मे २०२६ रोजी गारपिटीसह मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यानंतर दोन जून २०२६ रोजी नारायणगाव परिसर व मध्य भागातील काही गावांत गारपिटीसह वादळी पाऊस झाला होता. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर पाऊस न झाल्याने खरीप हंगामातील पिकांच्या पेरणीची कामे लांबली होती. शेतकरी वर्ग पावसाच्या प्रतीक्षेत होता. वातावरणात अल्हाददायक गारवा निर्माण झाला आहे. आता खरीप पिकांच्या पेरणीच्या कामाला चालना मिळणार आहे.

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