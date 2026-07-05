पुणे

Lonavala Schools Shut: लोणावळ्यात मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट; नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सर्व शाळांना ६ जुलैला सुट्टी

सलग मुसळधार पावसामुळे लोणावळा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सोमवारी सुट्टी; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
Lonavala School Holiday has been declared after continuous heavy rainfall and an IMD Red Alert for the region.

Lonavala School Holiday has been declared after continuous heavy rainfall and an IMD Red Alert for the region.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा : सलग सुरू असलेल्या पावसामुळे लोणावळा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सोमवारी (ता.६) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

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