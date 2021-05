पुण्यात वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस; जाणून घ्या शहरातील स्थिती

पुणे : तौक्ते चक्रीवादळाचा प्रभाव ओसरल्यामुळे पुण्यात पावसाने दोन दिवस पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली होती दरम्यान आज(ता.19) पुन्हा पावसाने हजेरी लावली आहे. शहरात दुपारनंतर ढगाळ वातावरण तसेच मेघगर्जनेसह हलक्या सरींची अपेक्षा हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, पुढील पाच दिवस म्हणजेच येत्या सोमवारपर्यंत (ता. २४) शहरात सकाळी आकाश मुख्यतः निरभ्र असेल. मात्र काही प्रमाणात दुपारी किंवा संध्याकाळनंतर अंशतः ढगाळ वातावरणाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे(Heavy rain with wind in Pune Know the situation in the city)

तौक्ते चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे पुण्यात काही दिवसांपासून जोरदार वारे आणि पावसाचे सावट कायम होते. मात्र, वादळ गुजरातला पोचल्यानंतर आता प्रभाव कमी झाल्याचे दिसून आले. सोमवार, मंगळवारी पावसाने विश्रांती घेतली होती तर शहरात ढगाळ वातवरण होते. आज शहरातील विविध भागात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे.

जाणून घ्या पुण्यातील कोणकोणत्या भागात काय आहे पावासाची स्थिती

खडकवासला, शिवणे, उत्तमनगर परिसरात पावसाला सुरुवात

रामटेकडी हडपसर भागात पावसाचे वातावरण, आकाशात काळे ढग जमा झाले

बाणेर बालेवाडी रिमझिम पावसाला सुरुवात

सिंहगड रस्त्याला वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरू झालेला आहे. सिंहगड रस्ता परिसरातील वडगाव धायरी, नऱ्हे भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे.

दत्तनगर आंबेगाव बुद्रुक परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाला सुरुवात झाली आहे. आंबेगाव परिसरात वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.

सातारा रस्ता, पद्मावती, सहकारनगर, धनकवडी, चव्हाणनगर,लक्ष्मी नगर इ. परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू

कोथरूडमध्ये धुंवाधार पाऊस

