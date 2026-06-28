Aambegaon Heavy Rain: आंबेगाव तालुक्यात दमदार पाऊस; मंचरमध्ये ५१ मिमी पावसाची नोंद, शेतकऱ्यांना दिलासा तर वाहतूक विस्कळीत

मंचर : आंबेगाव तालुक्यात रविवारी (ता. २८) सायंकाळनंतर पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मंचर शहरासह अवसरी खुर्द, पिंपळगाव, आदर्शगाव, गावडेवाडी, लांडेवाडी, श्रीक्षेत्र वडगाव काशिंबे, एकलहरे, तांबडेमळा आणि सातगाव पठार परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. या पावसामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..मंचर शहरात सायंकाळी साडेपाच ते रात्री सात या दीड तासांच्या कालावधीत तब्बल ५१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. मुसळधार पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहू लागले. त्यामुळे काही काळ मंचरमधून ये-जा करणारी वाहतूक ठप्प झाली होती..आठवडे बाजारातील व्यापाऱ्यांचीही मोठी धावपळ उडाली. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक तसेच जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागला..राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि मंचर नगरपंचायतीने संयुक्तपणे नियोजन करून भविष्यात रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचणार नाही, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी उद्योजक अजय घुले यांनी केली आहे..दरम्यान, सातगाव पठार परिसरात गेल्या २५ दिवसांपासून शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर झालेल्या दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, रब्बी हंगामासाठी बटाटा बियाणे खरेदीची लगबग वाढणार असल्याची माहिती बटाटा बियाणे विक्रेते अशोक बाजारी यांनी दिली..रविवारी सकाळपासून वातावरणात उकाडा जाणवत होता. दुपारनंतर पावसाच्या सरी सुरू झाल्या; मात्र रात्री सहानंतर अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढला. हा पाऊस रब्बी हंगामातील पेरणीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे अवसरी खुर्दचे सरपंच प्रसाद कराळे यांनी सांगितले..दमदार पावसामुळे एकीकडे शहरातील जनजीवन काही काळ विस्कळीत झाले, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.