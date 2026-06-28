पुणे

Aambegaon Heavy Rain: आंबेगाव तालुक्यात दमदार पाऊस; मंचरमध्ये ५१ मिमी पावसाची नोंद, शेतकऱ्यांना दिलासा तर वाहतूक विस्कळीत

आंबेगाव तालुक्यात रविवारी सायंकाळनंतर झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांना दिलासा; मंचरमध्ये ५१ मिमी पावसाची नोंद, रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक काही काळ ठप्प
Heavy rainfall brings relief to farmers in Ambegaon taluka as Manchar records 51mm of rain

Heavy rainfall brings relief to farmers in Ambegaon taluka as Manchar records 51mm of rain

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : आंबेगाव तालुक्यात रविवारी (ता. २८) सायंकाळनंतर पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मंचर शहरासह अवसरी खुर्द, पिंपळगाव, आदर्शगाव, गावडेवाडी, लांडेवाडी, श्रीक्षेत्र वडगाव काशिंबे, एकलहरे, तांबडेमळा आणि सातगाव पठार परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. या पावसामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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