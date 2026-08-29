पुणे

Pune News : अतिवृष्टीचा ग्रामीण रस्त्यांना तडाखा! जिल्ह्यात १६६ किमी रस्ते, १०७ पुलांचे नुकसान

अतिवृष्टीचा फटका पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांना बसला आहे.
Heavy Rains Damage Rural Roads

Heavy Rains Damage Rural Roads

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अतिवृष्टीचा फटका पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांना बसला आहे. पावसामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते वाहून गेले, रस्त्यांचे कडे खचले, तर पुलांचे कठडे आणि संरक्षक भिंती तुटल्या आहेत.

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Heavy Rain Crop Damage
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