Pune Insurance: ‘सर्वसमावेशक विमा’ असेल तरच मिळणार भरपाई ; झाडे कोसळून वाहनांचे नुकसान, विमा दाव्यांसाठी पुणेकरांची धाव

पुणे: पुण्यात मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे झाडे कोसळून अनेक गाड्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. वाहनांची मोडतोड झाल्याने हवालदिल झालेल्या सर्वसमावेशक (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह) वाहन विमाधारक पुणेकरांनी आता नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे दाव्यांचा धडाका लावला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांत, तसेच ऑनलाइन माध्यमातून नुकसानभरपाईसाठी अर्ज दाखल केले जात आहेत. अनेकांनी घटनास्थळावरील छायाचित्रे, वाहनांचे व्हिडीओ, पोलिस पंचनामा किंवा आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल केला आहे. काही वाहनधारकांनी वाहन अधिकृत गॅरेजमध्ये दुरुस्तीसाठी दिले असून, विमा कंपनीच्या सर्वेक्षणानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होत आहे. विमा दावा करताना वाहनधारकांनी घटना घडल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर विमा कंपनीला माहिती देणे आवश्यक असते. .त्यानंतर वाहनाचे छायाचित्र, घटनास्थळाचा पुरावा, विम्याची प्रत, वाहनाची कागदपत्रे आणि आवश्यक असल्यास पोलिस तक्रार किंवा पंचनामा सादर करावा लागतो. विमा कंपनीकडून सर्वेक्षकाची नियुक्ती केली जाते. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दुरुस्तीचा अंदाज, नुकसानाचे मूल्यांकन आणि विम्याच्या अटींची पडताळणी करून दावा निकाली काढला जातो..दरम्यान, झाड कोसळून वाहनाचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणे विम्याच्या प्रकारावर अवलंबून असते. केवळ ‘थर्ड पार्टी’ विम्यात अशी भरपाई मिळत नाही, तर सर्वसमावेशक विम्यातच नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीचे संरक्षण मिळते. त्यामुळे हवामान बदलाच्या काळात आर्थिक सुरक्षेसाठी वाहनधारकांनी सर्वसमावेशक विमा घेणे अधिक फायदेशीर ठरते..भरपाईबाबत महत्त्वाचे मुद्देवाहनाचे वय, नुकसानाचे स्वरूप, विम्यातील अटी, वाहनाचा घसारा, स्वतःला भरावी लागणारी रक्कम, वाहनाची विमा संरक्षित किंमत, प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासूनच अंतिम रक्कम निश्चित होते..झाड कोसळून वाहनाचे नुकसान झाल्यास ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह’ विमा असणाऱ्यांनाच भरपाई मिळते. घटनेची त्वरित माहिती, योग्य कागदपत्रे, सर्वेक्षणातील पडताळणीनुसार भरपाईचा दावा मंजूर केला जातो.- ॲड. पंकज मेहता, विमा कंपनीच्या पॅनेलवरील वकील.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.अनेक वाहनधारकांना पॉलिसीतील अटींची पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे दावा फेटाळला गेला किंवा कमी रक्कम मंजूर झाली, तरी त्याविरोधात योग्य कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावेत.- ॲड. अतुल गुंजाळ, विमा दावे हाताळणारे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.