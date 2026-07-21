पुणे

Pune Insurance: ‘सर्वसमावेशक विमा’ असेल तरच मिळणार भरपाई ; झाडे कोसळून वाहनांचे नुकसान, विमा दाव्यांसाठी पुणेकरांची धाव

Fallen tree damaged vehicle insurance Pune : मुसळधार पावसात झाडपडीमुळे शेकडो वाहनांचे नुकसान; सर्वसमावेशक पॉलिसीधारकांकडून विमा दाव्यांचा पाऊस, कागदपत्रे व सर्वेक्षण प्रक्रियेला वेग
Fallen Trees Wreck Vehicles in Pune, Residents Rush to File Insurance Claims

Fallen Trees Wreck Vehicles in Pune, Residents Rush to File Insurance Claims

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: पुण्यात मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे झाडे कोसळून अनेक गाड्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. वाहनांची मोडतोड झाल्याने हवालदिल झालेल्या सर्वसमावेशक (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह) वाहन विमाधारक पुणेकरांनी आता नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे दाव्यांचा धडाका लावला आहे.

Loading content, please wait...
Insurance
pune
rain
District Administration
Pune weather news
vehicle damage incident
heavy rainfall alert