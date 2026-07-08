Online Service Issue : पावसाचा ऑनलाइन सेवांवर परिणाम! अनेक भागांत ‘सर्व्हिस अनअव्हेलेबल’

पुणे - शहरातील सततचा पाऊस आणि विस्कळीत वाहतुकीचा परिणाम ऑनलाइन खाद्यपदार्थ, किराणा आणि क्विक-कॉमर्स सेवांवरही दिसून येत आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये विविध मोबाइल ॲपवर ‘सर्व्हिस अनअव्हेलेबल’, ‘डिलिव्हरी टेम्पररिली पॉज्ड’ किंवा ‘हाय डिमांड’ असे संदेश ग्राहकांना दिसत आहेत. काही भागांत सेवा सुरू असली तरी डिलिव्हरीचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..विशेषतः सखल भाग, पाणी साचलेले रस्ते आणि वाहतूक कोंडी असलेल्या परिसरात अनेक कंपन्यांनी तात्पुरती डिलिव्हरी मर्यादित केली आहे. काही ग्राहकांना अन्नपदार्थांसाठी एक तासापेक्षा अधिक प्रतीक्षा करावी लागत आहे, तर किराणा आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या ऑर्डरही उशिराने पोहोचत आहेत. पाऊस किंवा नैसर्गिक संकट आल्यानंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत जोखीम असलेल्या भागांतील सेवा तात्पुरती बंद करतात. हवामान आणि वाहतुकीची परिस्थिती सुधारल्यानंतर सेवा पुन्हा पूर्ववत सुरू केली जाते..आमच्या ॲपवर काही भागातील ऑर्डर आपोआप बंद होतात. रस्ता सुरक्षित नसल्यास किंवा खूप कोंडी असल्यास नवीन ऑर्डर स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना काही वेळ सेवा उपलब्ध होत नाही. काही वेळा गर्दीच्या ठिकाणी किंवा पाणी साचलेल्या भागात डिलिव्हरी बॉय कामावर हजरच होत नाही. स्वतःच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते हा निर्णय घेतात. त्यामुळे त्या-त्या भागातील सेवेवर परिमाण होत असतो.- रोहित शिंदे, डिलिव्हरी बॉय.ॲप्लिकेशनवर ग्राहकांना दिसणारे संदेश -- सेवा तात्पुरती उपलब्ध नाही- वितरण सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे- आपल्या परिसरात मागणी अधिक असल्याने विलंब होत आहे- सध्या वितरण कर्मचारी उपलब्ध नाही- नेहमीपेक्षा अधिक वेळ लागेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.