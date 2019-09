PuneRains : अवघ्या दोन तासात पावासाचा हाहाकार (व्हिडिओ)

पुणे ः मुसळधार पावसाने बुधवारी रात्री पुण्यात अक्षरशः हाहाकार उडाला. शहराच्या मध्य वस्तीतून जाणाऱ्या ओढ्यांना पूर आला. तर, कात्रज तलावही "ओव्हर फ्लो' झाला. आंबिल ओढ्याच्या दोन ठिकाणी भिंती ढासळल्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे ओढ्याच्या पूराचे पाणी आजूबाजूच्या सोसायट्यांमध्ये वेगाने शिरले. परिणामी, सहकारनगरमधील संजिवनी सोसायटी, गणेश सोसायटी, तर असाच, प्रकार कोल्हावाडी येथील लेन नंबर एकमधून जाणाऱ्या ओढ्याची भिंत कोसळली. कात्रज तलाव ओसांडून वाहल्याने पाण्याच्या लोंढ्यात दोन जण वाहून गेल्याची भीती महापालिकेच्या आपत्कालिन विभागातर्फे काही नागरिकांनी व्यक्त केली. आंबिल ओढ्याची भिंत फुटल्यामुळे सातारा रस्त्यावरील स्वामी विवेकानंद पुतळ्याच्या मागील गुरुराज सोसायटीसह अनेक सोसायट्यांमध्ये बुधवारी रात्री पाणी शिरले. तर, कोल्हेवाडी येथील लेननंबर एकमधून जाणाऱ्या ओढ्याची भिंत ढासळल्याने शेजारच्या वस्तीत पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी शिरले. त्यामुळे तेथे नागरिक अडकले. बुधवारी रात्री नऊ वाजल्यापासून मुसळधार पावसाला सुरवात झाली. रात्री दहा वाजल्यानंतर पावासाचा जोर प्रचंड वाढला. त्यामुळे शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहणाऱ्या अंबिल ओढा, माणिक नाला, भैरोबा नाला, नगझरी नाला या या नाल्यांना पूर आला. त्याचे पाणी आजू-बाजूच्या वस्त्यांमध्ये घुसले. कात्रज तलावातून पाणी ओसंडून वाहू लागले. ते पाणी मोठ्या प्रमाणात आंबिल ओढ्याला आल्याने सातारा रस्त्यावरील स्वामी विवेकानंद पुतळ्याच्या मागील बाजूस या ओढ्याची भिंत ढासळली. ही रात्री घटना सुमारे दहा वाजता घडली. त्याच वेळी कोल्हेवाडी लेन नंबर एकच्या जवळून वाहणाऱ्या ओढ्याची भिंतही पाण्याचा प्रचंड वेगाने पडली. त्यामुळे त्या बाजूच्या वस्तीत पाण्याचे लोट शिरले. झपाट्याने पाण्याची पातळी वाढू लागली. सहकारनगरमध्ये संजीवन, गणेश सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले. पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी आले आहे. ओढ्याची भिंत ढासळली आहे.

Web Title: heavy rains in last two in pune all area