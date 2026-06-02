Narayangaon Hailstorm : नारायणगाव, येडगाव वारूळवाडी परिसरात गारपिटीसह मुसळधार वादळी पाऊस; मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान, पाच मेंढ्यांचा मृत्यू

नारायणगाव - नारायणगाव, येडगाव, वारूळवाडी परिसरात आज दुपारी गारपिटीसह मुसळधार वादळी पाऊस झाला. गारांचा तडाखा व वादळामुळे झाडावरील आंबे खाली पडल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. द्राक्षाच्या कोवळ्या वेली जमिनीवर तुटून पडल्या.शेतकऱ्यांचे डाळिंब, आंबा,टोमॅटो, शेतात झाकून ठेवलेला कांदा, उन्हाळी बाजरी सह इतर भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. कोल्हे मळा रस्त्यावर बभाळीचे झाड पडल्याने जुन्नर ओझर कडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली. विज वाहक तारा व विजेचे खांब पडल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला..आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास नारायणगाव, वारूळवाडी परिसरात गारपिटीसह मुसळधार वादळी पाऊस झाला.नारायणगाव,येडगाव परिसरात सुमारे पंधरा मिनिटे गारा पडल्या. त्या नंतर दोन तास मुसळधार पाऊस झाला. वादळामुळे हाताशी आलेले आंब्याची फळे खाली पडल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. द्राक्ष पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.एप्रिल छाटणीनंतर द्राक्ष वेलीवर फुटलेल्या कोवळ्या वेली व पाने तुटून पडली. गाराच्या तडाख्यामुळे द्राक्ष वेलींना जखमा झाल्या आहेत. याचा परिणाम द्राक्ष पिकावर होणार आहे. मागील वर्षी सुद्धा 25 ते 27 मे दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसाचा फटका द्राक्ष पिकाला बसला होता. शेतात झाकून ठेवलेला कांदा भिजून मोठे नुकसान झाले आहे. बाजार भावा अभावी अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या अडचणीत अजून भर पडली आहे..टोमॅटो, धना, मेथी व इतर भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. साडे चार वाजेपर्यंत मुसळधार पाऊस कोसळत होता. पाऊस कमी झाल्यानंतर कोल्हे मळा रस्त्यावर कोसळलेले बभाळीचे झाड वाहतूक पोलीस मंगेश लोखंडे, काळूराम मासळकर, पोलीस पाटील सुशांत भुजबळ, पोलीस मित्र रामभाऊ भालशिंगे यांनी जेसीबीचा वापर करून बाजूला केले. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत झाली..वीज पुरवठा खंडित: वादळी वाऱ्यामुळे चार ते पाच ठिकाणी विजेचे पोल उन्मळून पडले असून दहा ते पंधरा ठिकाणी तारा तुटून खाली पडल्या आहेत. वीज कंपनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जमिनीवर पडलेल्या विजवाहक तारांना स्पर्श करू नये असे आवाहन शाखा अभियंता बी. एस.बिराजदार यांनी केले आहे.@ वारुळवाडी येथील वेताळ बाबा मंदिराच्या जवळ तुटलेल्या विजवाहक तारांना स्पर्श झाल्याने पाच मेंढ्या मृत झाल्या आहेत. अशी माहिती वारूळवाडीचे सरपंच विनायक भुजबळ यांनी दिली..पुणे नाशिक महामार्गालगत असलेल्या आपुलकी हॉटेल समोरील झाड पडून वाहनांवर पडून दोन मोटरीचे नुकसान झाले.येथील संदीप जाधेकर यांचे वॉशिंग सेंटरच्या पत्र्याचे शेड कोसळून मोठे नुकसान झाले.नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्र कृषी क्षेत्रातील विजेचे पोल, तारा तुटल्या, आंबा व चिंचेची झाडे उन्हाळून पडली. काढणी सुरू असलेल्या आंब्याच्या बागेतील केशर आंबे गळून पडल्याने आंबा बागेचे मोठे नुकसान झाले. अशी माहिती वैभव शिंदे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.