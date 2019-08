पुणेकरांनो, गणेशोत्सव काळात कर्वे रस्त्यावर जड वाहनांना बंदी 

पुणे ; कर्वे रस्त्यावर सुरू असलेले मेट्रो प्रकल्पाचे कामामुळे गणेशोत्सवामध्ये वाहतुक कोंडी होऊ नये, यासाठी गणेशोत्सव काळात कर्वे रस्त्यावर जड वाहनांना ये-जा करण्यास वाहतुक शाखेने तात्पुरत्या स्वरुपात बंदी घातली आहे. त्यामुळे संबंधीत वाहनांनी सिंहगड रस्त्यावरील नवले पुल किंवा स्वारगेट येथून शहरामध्ये प्रवेश करावा, असे आवाहन वाहतुक शाखेने केले आहे. कर्वे रस्त्यावर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे रस्ते अरुंद झाल्यामुळे वाहतुक कोंडीचा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यातच शहरामध्ये दोन ते 13 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. त्यामुळे वाहतुक कोंडीचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी वाहतुक शाखेच्या कोथरुड विभागाच्यावतीने गणेशोत्सवाच्या कालावधीमध्ये एक ते 15 सप्टेंबर 2019 या कालावधीमध्ये कर्वे रस्त्यावर जड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामध्ये ट्रक, खासगी लक्‍झरी बस, एसटी बस, शिवनेरी, शिवशाही यांसारख्या जड वाहनांना संबंधीत कालावधीमध्ये चांदणी चौकाकडून कोथरुडकडे येता येणार नाही. वाहनचालकांनी करावा पर्यायी मार्गाचा वापर

- जड वाहनांनी चांदणी चौकातुन कोथरुडकडे न येता, मुंबई बंगळुरू महामार्गाने पुढे जावे.

- कात्रज मार्गे स्वारगेट, शिवाजीनगर व डेक्कनकडून येणाऱ्या वाहनांनी नळस्टॉप, कोथरुडकडे न येता लालबहादूर शास्त्री रस्त्याने सिंहगड रस्त्यावरुन इच्छितस्थळी जावे

