पुणे

Heavy Vehicle Ban : गणेशोत्सवात पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात जड वाहनांना बंदी

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील मध्यवर्ती भागात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी जड वाहनांच्या वाहतुकीवर घातले निर्बंध.
heavy vehicles ban in pune city

heavy vehicles ban in pune city

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील मध्यवर्ती भागात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी जड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घातले आहेत. गणपती विसर्जनापर्यंत, म्हणजेच १२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्त्यांवर जड व अवजड वाहनांना प्रवेश बंद राहणार आहे. या काळात वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.

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