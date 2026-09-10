Heavy Vehicle Ban : गणेशोत्सवात पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात जड वाहनांना बंदी

पुणे - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील मध्यवर्ती भागात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी जड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घातले आहेत. गणपती विसर्जनापर्यंत, म्हणजेच १२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्त्यांवर जड व अवजड वाहनांना प्रवेश बंद राहणार आहे. या काळात वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष नियोजन करण्यात आले आहे..गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांची खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. त्याचबरोबर गणेश मंडळांच्या आरास, मिरवणुका आणि विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांची संख्या वाढते. त्यामुळे जड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये आणि नागरिकांना सुरक्षितपणे प्रवास करता यावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.पोलिस उपआयुक्त (वाहतूक) डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. शास्त्री रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, केळकर रस्ता, बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता, कर्वे रस्ता, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, सिंहगड रस्ता तसेच गणेश रस्ता आणि मंगळवार पेठेकडील मार्गांवर हे निर्बंध लागू राहणार आहेत..या रस्त्यांवरील गर्दीचे स्वरूप लक्षात घेऊन संबंधित चौकांदरम्यान जड वाहनांची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना तसेच पोलिसांच्या आदेशानुसार परवानगी असलेल्या वाहनांना आवश्यकतेनुसार सूट राहणार आहे.गणेशोत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलांना वाहनचालकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नागरिकांनी शक्यतो पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, तसेच निर्बंध असलेल्या रस्त्यांवर जड वाहने आणू नयेत, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..कोणत्या मार्गांवर निर्बंध?शास्त्री रस्ता - सेनादत्त चौक ते अलका चौकटिळक रस्ता - जेधे चौक ते अलका चौककुमठेकर रस्ता - शनिवार चौक ते अलका चौकलक्ष्मी रस्ता - संत कबीर चौक ते अलका चौककेळकर रस्ता - फुटका बुरूज चौक ते अलका चौकबाजीराव रस्ता - पूरम चौक ते गाडगीळ पुतळाशिवाजी रस्ता - गाडगीळ पुतळा ते जेधे चौककर्वे रस्ता - नळस्टॉप ते खंडोजीबाबा चौकनामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता - खंडोजीबाबा चौक ते वीर चाफेकर चौकजंगली महाराज रस्ता - एस. गो. बर्वे कॉलेज चौक ते खंडोजीबाबा चौकसिंहगड रस्ता - राजाराम पूल ते सावरकर चौकगणेश रस्ता - मुदलियार रस्ता : पॉवर हाऊस- दारुवाला- जिजामाता चौक-फुटका बुरूज चौक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.