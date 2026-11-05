बोधेगाव -चार वर्षांच्या अर्णवला वाचविण्यासाठी ४० लाखांची गरज

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अर्णववरील शस्त्रक्रियेस ४० लाखांची गरज
बोधेगावातील चिमुरड्याची मुंबईत मृत्यूशी झुंज
बोधेगाव, ता. ५ ः अवघ्या चार वर्षांच्या चिमुरड्या अर्णवच्या आयुष्यावर दुर्मिळ आजाराचे संकट ओढवले आहे. मुंबईतील खासगी रुग्णालयात त्याची मृत्यूशी झुंज सुरू असून, डॉक्टरांनी त्याच्यावर अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला आहे. या उपचारासाठी तब्बल ४० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याच्या कुटुंबाने लेकराला वाचविण्यासाठी मदतीचा हात द्या, अशी आर्त हाक दानशूर व्यक्तींना दिली आहे.
अर्णव अमोल ऊर्फ सोन्याबापू पलाटे असे या चिमुरड्याचे नाव. शेवगाव तालुक्यातील बोधेगाव येथील पलाटे कुटुंब मातीची गाडगी-मडकी घडवून आपला उदरनिर्वाह चालवते. काही दिवसांपूर्वी अर्णवची प्रकृती अचानक बिघडू लागल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. विविध वैद्यकीय तपासण्यांनंतर त्याला हिमोफॅगोसायटीक लिम्फोहिस्टीओसायटोसिस हा रक्तविकाराशी संबंधित दुर्मिळ आणि गंभीर आजार झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच्यावर मुंबईतील कोकिळाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सध्या त्याच्यावर केमोथेरपीसह अन्य उपचार सुरू असून, त्यासाठी दर आठवड्याला सुमारे २५ हजारांचा खर्च येत आहे. त्याच्यावर पुढील सहा ते सात महिन्यांत अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण करणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. या उपचारासाठी अंदाजे ४० लाख रुपये लागणार आहेत.
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मदतीचा हात देण्याचे आवाहन
अर्णवच्या उपचारासाठी दानशूर व्यक्ती, सामाजिक संस्था, सेवाभावी संघटना आणि नागरिकांनी आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन पलाटे कुटुंबीयांनी केले आहे.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वैष्णवी सोन्याबापू पलाटे यांच्या या खात्यावर ३६४६०४३२८९
किंवा फोन पे- ९६९९०४९९८३ या क्रमांकावर मदत पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
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