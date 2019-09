पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा ओघ

पुणे - सांगली, कोल्हापूर येथील पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे मदतीचा ओघ सुरू आहे. फंडाकडे मदत देणाऱ्या दानशूरांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. रु. ३,००,००० - फ्ल्यूड कंट्रोल प्रा. लि. - मधुकर मार्ग, मुंबई. रु. ८१,००० - दी पूना डिस्ट्रिक्‍ट ट्रान्स्पोर्ट असो., मार्केट यार्ड, गुलटेकडी. रु. ५१,००० - केबीसी एन्टरप्राइजेस. रु. २७,१०० - इक्विनॉक्‍स सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस प्रा. लि. रु. २५,००० - चारूलता जे. पाटील. रु. २१,००० - सायली शेल्टर अपार्टमेंट्‌स - कर्वेनगर. शिवशंकर रिक्षा स्टॅंड - शिवाई चौक, कर्वेनगर (सत्यनारायण पूजा रद्द करून पूरग्रस्तांना मदत.)

रु. २०,००० - कर्वेनगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित. रु. १८,५३५ - शाळा व्यवस्थापन समिती जि. प. प्राथमिक शाळा, कोंढापुरी. रु. १५,००० - ॲग्री मॉर्निंग वॉक ग्रुप. रु. ११,००० - खेड तालुका ज्येष्ठ नागरी संघ-राजगुरूनगर (मधुकर तबाजी खेडकर, विलास शंकरराव जाधव, लक्ष्मण कृष्णाजी जोशी, शंकरराव तुकाराम गाढवे, गुलाबराव जांगीड परवाले, बाळासाहेब व्ही. सहस्रबुद्धे); रोहिणी रविकुमार गांधी, माधुरी नरेंद्र संभुदास, गं.भा. भागिरथी व कै. गोपाळराव कुशाबा भोसले यांच्या स्मरणार्थ. रु. १०,००० - पुणे कोषागार सेवानिवृत्त कर्मचारीवृंद (अनिल पैठणकर, मारुती बागवे, पोपट गोतारणे, प्रमोद (अप्पा) कुलकर्णी, सुनील मुळे, श्रीकांत राऊत, मणिंद्र बगाडे, सूर्यकांत खरात); पांडुरंग लक्ष्मण नडे, जय भवानी मित्र मंडळ, शिवदर्शन. रु. ५,५५५ - जयवंत कृष्णाजी शिरोळे, रु. ५,१५० - आकृती सिटी ज्येष्ठ नागरिक संघ, कात्रज-कोंढवा रोड. रु. ५,००० - व्ही. पी. एस.-६८ ग्रुप-लोणावळा, अलोक पंडित, गजेंद्र दशरथ अडसरे, बाजीराव दामोदर मेमाणे-उंडवडी. रु. ४,००० - आशा अरविंद भागवत. रु. २,५०१ - राधाकृष्ण सुखदेव डावखर. रु. २,१०० - पोपटलाल चोपडा. रु. २,००० - कल्पना बाळकृष्ण मालेगावकर. रु. १,५०१ - राजेश जी. ननवरे. रु. १,१०० - शैला साळी, कुलदीप भाऊसाहेब चिखले. रु. १,०११ - विनोद सदाशिव वाणी आणि परिवार. रु. १,००१ - राजेंद्र गोविंद शिंगाडे, रामचंद्र भीमराव कांबळे (रावसाहेब). रु. १,००० - डॉ. अजिनाथ देवकर यांच्या स्मरणार्थ-कर्वेनगर, रमेश रत्नाकर बनसोडे, पुंडलिक त्र्यंबक वानखेडे, सीताराम शंकर परदेशी-वढू खुर्द. रु. ५५१ - चि. ओम भालचंद्र गुंजाळ. रु. ५०५ - रत्नाकर दिगंबर बडवे. रु. ५०१ -

विठ्ठल किसन पिंगळे, चेतन श्‍यामराव पवार. रु. ५०० - दत्तात्रय कुलकर्णी, मयूर सुरेश पुरोहित. रु. २०१ - पंढरीनाथ रघुनाथ पवार.

Web Title: Help to For Flood Affected Sakal Relief Fund