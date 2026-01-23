पुणे

Pune News : कोलमडलेला संसार महापालिकेने सावरला

पुणे महापालिकेत सुमारे १० हजार कंत्राटी कामगार काम करतात. कर्मचारी आजारी पडल्यानंतर कमी पगाराअभावी त्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नसतात.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या सुधारणांमुळे एका कामगाराच्या कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला आहे.

