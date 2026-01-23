Pune News : कोलमडलेला संसार महापालिकेने सावरला

पुणे - पुणे महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या सुधारणांमुळे एका कामगाराच्या कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला आहे..निवांत अवसरे यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची रोख मदत महापालिकेने व ठेकेदाराने केली आहे. त्यामुळे घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या अपघाती निधनामुळे कोलमडलेला संसार पुन्हा सावरण्यासाठी ही मदत महत्त्वाची ठरणार आहे.पुणे महापालिकेत सुमारे १० हजार कंत्राटी कामगार काम करतात. कर्मचारी आजारी पडल्यानंतर कमी पगाराअभावी त्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नसतात. या कर्मचाऱ्यांचा अपघाती किंवा अन्य कारणाने मृत्यू झाल्यास त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर पडते. महापालिका प्रशासनाकडे अशा अनेक तक्रारी येत होत्या..त्यामुळे कामगार कल्याण विभागाने प्रत्येक कंत्राटी कामगाराचा १० लाखांचा अपघाती विमा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मे. सिद्धिविनायक एंटरप्रायझेस या ठेकेदार कंपनीने निवांत अवसरे यांचा विमा काढला होता.त्यांचे अपघाती निधन झाल्याने या विम्याच्या अंतर्गत आज अतिरिक्त आयुक्त पुनवीत कौर यांच्या हस्ते निवांत यांच्या पत्नी साक्षी अवसरे व वडील दशरथ अवसरे यांच्याकडे हा मदतीचा १० लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्त केला. या वेळी मुख्य कामगार अधिकारी नितीन केंजळे, मे. सिद्धिविनायक एंटरप्रायझेसचे संचालक अमोल झेंडे, उपकामगार अधिकारी बुगप्पा कोळी आदी उपस्थित होते..गेल्या वर्षी कंत्राटी कामगारांचा अपघाती विमा काढावा असे आदेश दिले होते. त्यानुसार सिद्धिविनायक एंटरप्रायझेसने त्यांच्याकडील कामगारांचा विमा काढला होता. अवसरे यांचे अपघाती निधन झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना हा विम्याचा आधार मिळाला आहे. कंत्राटी कामगारांचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास त्यांचे घर सावरता यावे, यासाठी हा प्रयत्न.- नितीन केंजळे, मुख्य कामगार अधिकारी, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.