पारगाव - खडकवाडी, ता. आंबेगाव येथील पंढरीनाथ किसन सुक्रे (वय ४४ वर्ष ) यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबाच्या मदतीसाठी मित्रांनी पुढाकार घेत दशक्रियेच्या दिवसापर्यंत तब्बल पावणेपाच लाख रुपयांचा मदतनिधी जमा केला. मित्रांच्या या माणुसकीच्या उपक्रमाचे परिसरातून कौतुक होत आहे..दिवाळी सणात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी (दि. ८) नोव्हेंबर रोजी जुन्नर तालुक्यातील औरंगपूर ते पारगाव (मंगळूर) रस्त्यावर झालेल्या अपघातात पंढरीनाथ सुक्रे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. वयाच्या अवघ्या ४४ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाल्याने सुक्रे कुटुंबावर दुःखाचा मोठा आघात झाला. त्यांच्या मागे पत्नी एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे. सुक्रे कुटुंब औरंगपूर येथे शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. घरातील कर्ता पुरुष हरपल्याने कुटुंबासमोर भविष्यातील आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला..घरातील कर्ता पुरुष काळाच्या पडद्याआड गेल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. अशा कठीण प्रसंगी दुःखात सहभागी होण्याबरोबरच मित्राच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी मित्रपरिवार एकवटला माजी सरपंच अनिल डोके, माजी उपसरपंच एकनाथ सुक्रे, सोमनाथ सुक्रे, विठ्ठल सुक्रे, धनंजय शिंदे, संतोष राम सुक्रे, नाथा सुक्रे, विशाल वाळुंज यांनी पुढाकार घेऊन सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून आवाहन करत मदतीचा संकल्प केला..मित्रपरिवारातील प्रत्येकाने आपापल्या परीने ५०० रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक योगदान देत मदतनिधी जमा करण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे दशक्रियेच्या दिवसापर्यंत मित्रांनी एकजुटीने प्रयत्न करून पावणेपाच लाख रुपयांची रक्कम जमा केली. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे म्हाडाचे सभापती , माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे परदेशात असतानाही २१ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली, खडकवाडीतील माजी विद्यार्थी ५८ हजार रुपये, विशाल वाळुंज मित्र मंडळाच्या वतीने ५१ हजार रुपये मदत व दोन्ही मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली..दत्तात्रय बाबुराव पोखरकर - २१ हजार रुपये, औरंगपूर मित्र मंडळ – १८ हजार रुपये, मोरया प्रतीष्ठानचे संस्थापक रमेश येवले- १५ हजार रुपये, सुभाष लंके – १५ हजार रुपये, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अरुण गिरे- पाच हजार रुपये, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख सुरेश भोर – पाच हजार रुपये, अतुल डोके – पाच हजार रुपये यांच्या सह एकूण पावणेपाच लाख रुपये मदत जमा झाली हि रक्कम स्वर्गीय पंढरीनाथ सुक्रे यांच्या पत्नीच्या नावे बँकेत मुदतठेवी मध्ये ठेवणार असल्याचे अनिल डोके यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.