Sakal Relief Fund : नेपाळमधील पूरग्रस्तांसाठी सरसावले मदतीचे हात; श्री मुकुंद भवन ट्रस्टतर्फे पाच लाखांची देणगी

पुणे - नेपाळमधील पूरग्रस्तांसाठी राज्यभरातून अनेक मदतीचे हात सरसावले असून, ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. पुण्यातील श्री मुकुंद भवन ट्रस्टतर्फे नेपाळमधील पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे पाच लाख रुपयांचा मदतीचा धनादेश ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त पुरुषोत्तम लोहिया यांनी सुपूर्त केला..नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी संकटग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने कायम ठेवत नेपाळमधील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी समाजाला मदतीचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला समाजातील दानशूरांकडून पहिल्या दिवशी चांगला प्रतिसाद मिळाला..तिबेटच्या सीमेलगत नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यासह सीमा भागात बुधवारी (ता.२६) हिमनदीसह दरड कोसळून भोटेकोसी नदीला अचानक आलेल्या महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे घरे, इमारती, रस्ते, पूल, जलविद्युत केंद्रे, शेती, स्थानिक व्यवसायांची आणि मूलभूत पायाभूत सोयी - सुविधांची मोठी हानी झाली आहे. शेकडो जणांचा मृत्यू झाला असून दीड हजारापेक्षा अधिक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. यामध्ये २८८ भारतीय पर्यटकांचाही समावेश आहे. अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत..यांनी केली सढळ हातांनी मदत (रुपयांत)५१ हजार : सामाजिक कार्यकर्ते श्यामसुंदर कलंत्री४० हजार : वसुधा भट१० हजार : प्रसन्ना पाचवडकर (प्रोव्हर्से कन्सल्टिंग तर्फे) व प्रदीप हार्डीकर.५ हजार : प्रकाश कदम, दीपा दरेकर, रविराज मोहिते, सुनीलकुमार कटारिया, शशिकांत पाचवडकर, सूर्यकांत नागपुरे, पांडुरंग म्हालदार, डॉ.शोभन चौधरी, लेफ्टनंट कर्नल उदय बहुलेकर, शरद मुजुमदार, मंदाकिनी हुले, डॉ.बसवराज शेटकर, पुरुषोत्तम पुराणिक व संजय पंडित.२ हजार : दत्तप्रसाद कामत, प्रशांत सोनगिरे, भ.पुं.कालवे, आदिती काळे, पराग नवरे, मकरंद महाबळेश्वरकर, अनिल जगताप व वृषाली वामन.१ हजार : श्रीकांत पाटील, हरिशचंद्र पिंगळे, प्रियांका कांबळे, प्रदीप वाडेकर, स्मिता दराडे, अभयकुमार मुळे, अरविंद चौकसे, निरुपमा शहा, रामचंद्र जदार, सुनील वाटाडे, अरुणा धवलशंख, विजय नाईक, प्रसाद यादव, रमेश निचित, विश्वजित कांबळे, नितीन सहस्त्रबुद्धे, हर्षल गार्डी, संजीवनी जाधव, हरिशचंद्र कोट्टलगी, सचिन सुर्वे, विजया इंगळे, राजीव वंजारी, विजयकुमार इंगळे, निखिल दोडके, श्रीकृष्ण कुलकर्णी व प्रदीप कुमरे.५०० रुपये : जीवन कोंडे, संतोष शिंदे, विक्रम गंगधर, अनिल बिरदावडे, बाजीराव खेडकर, ज्योती अगरवाल, भानुदास शिंदे, जय माळी, संतोष पतंगे, सुनील प्रभुणे, सतीश यादव, शशांक अगरखेड, अमर काळे, संजय दिंडे, राजेंद्र मुळे व संतोष लुनिया. याशिवाय उपेंद्र पडळकर (२,५०० रु), अभिजित नायकोडी व संजय कदम प्रत्येकी (२,१०० रु), आकाश पवार, विनिता सहस्त्रबुद्धे व नीलकंठ लिमये प्रत्येकी (१,५०० रु), तर आकाश पवार व डॉ.कांचन माने यांनी प्रत्येकी १,१११ रुपयांची मदत केली..मदतीचे आवाहननेपाळमधील पूरग्रस्तांना साह्य करण्यासाठी समाजाला ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.मदत करण्यासाठीIDBI BankName : Sakal Relief FundA/C No : 45910010013026IFSC : IBKL0000459Branch : Laxmi Road, Pune.या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देणगी देऊ शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत किंवा सोबत दिलेला QRकोड ओपन करून गुगल पे आणि फोन पे वरून देणगी देऊ शकता..‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने मदतीचे धनादेश दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.www.sakalrelieffund.com या वेबसाइटवर जाऊन ‘डोनेट नाऊ’ बटणावर क्लिक करून आपली व्यक्तिगत माहिती भरून देणगी देऊ शकता.‘सकाळ रिलीफ फंड’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.