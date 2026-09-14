ज्येष्ठ कार्यकर्ता- हेमंत शेवते (वय ६३)
- गुरुजी तालीम मंडळ, लक्ष्मी रस्ता
वयाच्या १४व्या वर्षी गणेश मंडळाच्या कार्यात सहभागी झालो आणि आज ६४व्या वर्षीही त्याच मंडळाशी तितक्याच आपुलकीने जोडलेलो आहे. सुरुवातीला मोठ्या मुलांसोबत मिरवणुकीत सहभागी होण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास कधी सामाजिक बांधीलकीत बदलला, हे कळलेच नाही. गेली ५० वर्षे मंडळाच्या माध्यमातून गणरायाची सेवा करताना अनेक चांगली माणसे भेटली, विविध अनुभव मिळाले आणि आयुष्याकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली.
आमच्या गणपतीची सेवा ही केवळ उत्सवापुरती मर्यादित नाही. मंडळातील कार्यकर्त्यांच्या मनात गणरायाबद्दल श्रद्धा आणि त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी असते. पूर्वीच्या काळात मंडळाच्या गणपतीच्या सुरक्षेसाठी आम्ही अनेकदा रात्रभर फुटपाथवर झोपून पहारा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मदतीला धावून जाण्याची वृत्ती गणपतीनेच दिली. एखाद्या प्रसंगी स्वतःच्या सुरक्षिततेचा विचार न करता काम करण्याचे धैर्यही या सेवेतूनच मिळाले.
गणेशोत्सवाने मला संस्कार आणि सहकार्याची भावना दिली. विविध क्षेत्रांतील, वेगवेगळ्या स्वभावाची माणसे एकत्र आणण्याचे काम या उत्सवाने केले. आजही मंडळात कोणतेही पद नाही; मात्र पदापेक्षा काम महत्त्वाचे आहे, असे मी मानतो. माझ्याकडे पाहून पुढच्या पिढीतील एखाद्या कार्यकर्त्याला समाजासाठी काही करण्याची प्रेरणा मिळाली, तर माझ्या ५० वर्षांच्या सेवेला त्याहून मोठे समाधान दुसरे नाही. जेवढे दिवस गणरायाची सेवा करण्याची ताकद आहे, तेवढे दिवस निःस्वार्थपणे काम करत राहणे, हीच माझी इच्छा आहे.
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