संकटात सापडलेल्या मुलीच्या संरक्षणासाठी धावून गेलो : मोरे

पुणे, ता. ७ : ‘‘संकटात सापडलेल्या एका मुलीच्या संरक्षणासाठी मी धावून गेलो होतो. त्याला भाजप गुंडगिरी म्हणत असेल, तर बहिणीच्या संरक्षणासाठी मी ५०० वेळा अशी गुंडगिरी करेन,’’ असा पलटवार महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवराज मोरे यांनी भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांच्यावर केला. तसेच, खोटे व्हिडिओ प्रसारित करून बदनामी केल्याप्रकरणी बन यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत मोरे बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘कोरेगाव पार्क परिसरात ३ ऑक्टोबरच्या रात्री एका तरुणीला एका तरुणाकडून आणि त्याच्या साथीदारांकडून त्रास दिला जात होता. मदतीसाठी फोन आल्यानंतर तेथे गेलो आणि तरुणीची सुटका करून पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र, भाजपच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने घटनेचा अर्धवट व्हिडिओ प्रसारित करून आपली बदनामी केली.’’
दरम्यान, संबंधित तरुणीनेही मोरे यांची पाठराखण केली. ‘‘शिवराजदादा सख्ख्या भावाप्रमाणे मदतीला धावून आले. संबंधित तरुण मला धमकावत होता आणि माझ्यावर धावून आला होता. राजकीय फायद्यासाठी माझे चारित्र्यहनन केले जात आहे,’’ असा दावा तिने केला. तसेच ‘‘सत्य सर्वांसमोर यावे यासाठी माझी आणि नवनाथ बन यांची नार्को चाचणी करा,’’ असे खुले आव्हान मोरे यांनी दिले. सध्या सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात आपण सक्रिय असल्याने जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचाही दावा त्यांनी केला.
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