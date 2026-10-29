Pune News : मार्केटयार्डातील ३० लाखांची चोरी दडपणे भोवले; वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत जगताप निलंबित

पुणे - मार्केटयार्ड परिसरात घडलेली ३० लाख रुपयांच्या जबरी चोरीची गंभीर घटना दडपून ठेवत केवळ ‘मिसिंग’ची नोंद केल्याप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत जगताप यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी ही कारवाई केली असून, या कारवाईमुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे..मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सात ऑक्टोबर रोजी ३० लाख रुपयांची जबरी चोरी झाली होती. संबंधित फिर्यादी तक्रार देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात आले असताना, दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे समोर येऊनही जगताप यांनी गुन्हा दाखल केला नाही. त्यांनी केवळ हरवल्याची (मिसिंग) नोंद करून हा गंभीर गुन्हा दडपण्याचा प्रयत्न केला..प्राथमिक चौकशीत जगताप यांनी कर्तव्यात बेजबाबदार वर्तन केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्या या वर्तनामुळे शिस्तप्रिय पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन झाल्याचा ठपका ठेवत पोलिस आयुक्तांनी निलंबनाचे आदेश जारी केले. विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून ही कारवाई झाली असून, निलंबन काळात त्यांना नियंत्रण कक्षात रोज हजेरी लावण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.