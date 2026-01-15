पुणे - महापालिका निवडणूक शांततापूर्ण, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पडावी, यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सुमारे १४ हजार पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. याशिवाय तीन हजार २५० होमगार्डची नेमणूक करण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वंकष बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे..शहरात १४ पोलिस उपायुक्त, ३० सहाय्यक पोलिस आयुक्त, ७ परिविक्षाधीन सहाय्यक आयुक्त, १६६ पोलिस निरीक्षक, ७२३ सहाय्यक निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक, सुमारे १२ हजार ५०० पोलिस अंमलदार, तीन हजार २५० होमगार्ड तसेच राज्य राखीव पोलिस दलाच्या चार कंपन्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहराचे एकूण ८८ विभाग करण्यात आले असून, शंभराहून अधिक संवेदनशील ठिकाणे निश्चित करून तेथे विशेष बंदोबस्त लावण्यात आला आहे..तीन हजार २९४ शस्त्रे जमाआचारसंहिता कालावधीत बेकायदा १५ गावठी पिस्तुले, १५ काडतुसे आणि २९ धारदार शस्त्रे जप्त केली आहेत. शस्त्र परवानाधारकांकडील तीन हजार २९४ शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करण्यात आली आहेत. याशिवाय ३१३ जणांना अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले आहे..६७ लाखांची रोकड जप्तआचारसंहिता लागू झाल्यापासून तीन हजार ४३९ प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या असून, मोठ्या प्रमाणात रोकड, दारू, अमली पदार्थ व शस्त्रे जप्त केली आहेत. गैरप्रकार रोखण्यासाठी १८ स्थिर निगराणी (सर्वेलन्स) पथके, १५ फिरते आणि १५ व्हिडिओ पथके कार्यरत आहेत. स्थिर सर्वेलन्स पथकाने ६७ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली आहे..सव्वा कोटीची दारू जप्तमहाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये १७९ गुन्हे दाखल करून एक कोटी २४ लाख रुपयांची दारू आणि इतर साहित्य जप्त केले आहे. अमली पदार्थविरोधी कारवाईत १२६ ग्रॅम एमडी, चार किलो गांजा, सात किलो नार्कोटिक गोळ्या, २१२ टॅब्लेट आणि ५८ ग्रॅम चरस असा २६ लाख ८४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये १७ आरोपींवर, तर मुंबई पोलिस कायद्यान्वये ३२ आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे..आचारसंहिता उल्लंघनाचे गुन्हेनिवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत सहा दखलपात्र आणि ११ अदखलपात्र गुन्हे दाखल झाले आहेत. मतदान स्लीप वाटप, चांदीची जोडवी व रोख रक्कम वाटपप्रकरणी दोन लाख सहा हजार रुपये जप्त करण्यात आले. तसेच, येवलेवाडी परिसरात दोन वाहनांमधून एक लाखाची रोकड आणि इतर साहित्य जप्त केले आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे निवडणुकीसंदर्भात हिंसाचाराचा एकही गुन्हा दाखल नाही. कायदा-सुव्यवस्था व वाहतूक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने शहरात बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.