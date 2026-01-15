पुणे

Pune Police Bandobast : पुण्यात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त; १४ हजार कर्मचारी तैनात; शंभराहून अधिक संवेदनशील ठिकाणे निश्‍चित

पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सुमारे १४ हजार पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
police bandobast in pune for election

police bandobast in pune for election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिका निवडणूक शांततापूर्ण, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पडावी, यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सुमारे १४ हजार पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. याशिवाय तीन हजार २५० होमगार्डची नेमणूक करण्यात आली आहे.

पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वंकष बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे.

Loading content, please wait...
police
Alert
pune municipal corporation election

Related Stories

No stories found.