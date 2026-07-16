पुणे

Pune Birth-Death Records: जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची हिरवी झेंडी; पुणे महापालिकेला अधिकार, प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश

जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्तीचे अधिकार पुन्हा महापालिकेकडे; प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांचे निर्देश
Citizens will now be able to apply for corrections in names, dates of birth, parents' names and other details through the PMC process.

Citizens will now be able to apply for corrections in names, dates of birth, parents' names and other details through the PMC process.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून नागरिकांची प्रलंबित कामे त्वरित मार्गी लावण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज दिले.

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