Baramati News : बारामती नगरपरिषदेच्या पहिल्याच बैठकीत नगरसेवक आक्रमक...

बारामती नगरपरिषदेच्या पहिल्याच बैठकीत नगरसेवकांनी नागरिकांच्या विविध प्रश्नांवर किती जागरुक आहोत हे दाखवून देत आक्रमकपणे मुद्दे मांडत प्रशासनास धरले धारेवर.
मिलिंद संगई
बारामती - येथील नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी झालेल्या पहिल्याच बैठकीत गुरुवारी (ता. 26) नगरसेवकांनी नागरिकांच्या विविध प्रश्नांवर किती जागरुक आहोत हे दाखवून देत आक्रमकपणे मुद्दे मांडत प्रशासनास धारेवर धरले.

