Pune Grand Tour : पुणे ग्रॅंड स्पर्धेत लाखमोलाच्या सायकलींची साथ; अत्याधुनिक आणि लाखो रुपयांच्या सायकलींचीचुरस

- सौरभ ढमालेपुणे - पुणे ग्रँड टूरच्या ट्रॅकवर सुरू असलेली स्पर्धा ही केवळ सायकलपटूंच्या शारीरिक क्षमतेची परीक्षा नाही, तर अत्याधुनिक आणि लाखो रुपयांच्या सायकलींमागील तंत्रज्ञानाचीही चुरस आहे. एका बटणाच्या स्पर्शावर गिअर बदलणाऱ्या सायकली आधुनिक अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि संशोधनाचा उत्कृष्ट आविष्कार ठरतात..तीन ते २० लाखांपर्यंतच्या सायकली वेग, स्थिरता आणि अचूक नियंत्रणाच्या जोरावर खेळाडूंना 'सुसाट' करतात. सपाट रस्त्यावर ६० ते ७५, चढावर २५ ते ३० आणि उतारावर १०० हून अधिक किलोमीटर प्रती तास, असा त्यांचा वेग आहे. स्पर्धेच्या निमित्ताने अत्याधुनिक सायकलींचे दर्शन पुणेकरांना झाले..एरोडायनॅमिक डिझाइन अन् हवेचा प्रतिकारव्यावसायिक सायकल स्पर्धांमध्ये वेग वाढवण्यासाठी केवळ ताकद पुरेशी नसते, तर हवेचा प्रतिकार कमी करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे आधुनिक रेसिंग सायकलींमध्ये एरोडायनॅमिक डिझाइनला विशेष प्राधान्य दिले जाते.फ्रेमचा आकार, फोर्क, हँडलबार आणि सीटपोस्ट हे सर्व घटक अशा प्रकारे डिझाइन केले जातात, की हवेचा अडथळा कमीत कमी राहील. या सायकलींमध्ये केबल, बॅटरी आणि ब्रेक लाइन्स पूर्णपणे फ्रेमच्या आत बसवलेल्या असतात. त्यामुळे वेगात सायकल अधिक स्थिर राहते आणि खेळाडूंना कमी ऊर्जा खर्चात जास्त वेग राखता येतो..इटलीचा दबदबाजागतिक सायकलिंगमध्ये इटलीचा दबदबा आहे. त्यांची 'पिनारेलो' कंपनी वेग आणि 'एरोडायनॅमिक' डिझाइनसाठी ओळखली जाते. त्यांच्या 'डॉग्मा' सिरीजच्या सायकली स्प्रिंट आणि ऑल-राउंड रेसिंगसाठी खास मानल्या जातात. 'बियांकी' ही जगातील सर्वांत जुनी सायकल कंपनी असून, ती संतुलित राइड आणि क्लासिक डिझाइनसाठी प्रसिद्ध आहे..तसेच, 'कोलनॅगो' आणि 'विलियर' कंपन्या चढावासाठी उपयुक्त, हलक्या आणि आरामदायक सायकलींसाठी ओळखल्या जातात. अमेरिकेतील 'ट्रेक' आणि 'स्पेशलाइज्ड' या कंपन्या तंत्रज्ञान आणि संशोधनात आघाडीवर आहेत. ट्रेकच्या सायकली सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर ऑल-राउंड परफॉर्मन्ससाठी ओळखल्या जातात.स्वित्झर्लंडच्या 'बीएमसी' आणि 'स्कॉट' कंपन्या अचूक अभियांत्रिकी आणि हलक्या वजनासाठी प्रसिद्ध आहेत. स्कॉटची 'अॅडिक्ट' सिरीज चढावासाठी, तर 'फॉइल' सिरीज एरोडायनॅमिक वेगासाठी वापरली जाते. तैवानची 'जायंट' व 'मेरीडा' कंपन्या तुलनेने किफायतशीर दरात 'प्रो-दर्जा'च्या सायकली उपलब्ध करून देतात..प्रभावी 'इलेक्ट्रॉनिक गिअर सिस्टिम'व्यावसायिक सायकलिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक सायकलींमध्ये 'इलेक्ट्रॉनिक गिअर सिस्टिम' असते. ब्रेक लीव्हरवर असलेल्या बटणावर हलकासा स्पर्श केला, की क्षणार्धात गिअर बदलतो. ही सिस्टिम सीटपोस्ट किंवा फ्रेमच्या आत लपवलेल्या बॅटरीवर कार्यरत असते. ब्रेकिंगसाठी स्वतंत्र 'हायड्रॉलिक डिस्क ब्रेक' वापरले जातात..