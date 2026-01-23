पुणे

Pune Grand Tour : पुणे ग्रॅंड स्पर्धेत लाखमोलाच्या सायकलींची साथ; अत्याधुनिक आणि लाखो रुपयांच्या सायकलींचीचुरस

स्पर्धेच्या निमित्ताने अत्याधुनिक सायकलींचे पुणेकरांना झाले दर्शन.
Pune Grand cycle Tour

Pune Grand cycle Tour

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सौरभ ढमाले

पुणे - पुणे ग्रँड टूरच्या ट्रॅकवर सुरू असलेली स्पर्धा ही केवळ सायकलपटूंच्या शारीरिक क्षमतेची परीक्षा नाही, तर अत्याधुनिक आणि लाखो रुपयांच्या सायकलींमागील तंत्रज्ञानाचीही चुरस आहे. एका बटणाच्या स्पर्शावर गिअर बदलणाऱ्या सायकली आधुनिक अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि संशोधनाचा उत्कृष्ट आविष्कार ठरतात.

Loading content, please wait...
pune
Competition
Bicycle
cycle competition news

Related Stories

No stories found.