Cyber Theft : हायप्रोफाइल नागरिक रडारवर! सायबर चोरट्यांचा ‘सोर्स’ कोण?

पुणे - पोलिस आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भीती दाखवून डेक्कन परिसरातील एका ८७ वर्षीय ज्येष्ठ डॉक्टरांची ४६ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार सोमवारी (ता. १) उघडकीस आला. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे अधिकारी असल्याचे भासवून सायबर चोरट्यांनी ही 'डिजिटल अरेस्ट' केली. शहरात दररोज अशा प्रकारे हायप्रोफाइल नागरिकांची गोपनीय माहिती मिळवून त्यांच्या बँक खात्यातील लाखो रुपये क्षणार्धात लंपास केले जात आहेत. मात्र या सायबर चोरट्यांपर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना अद्याप फारसे यश आलेले नाही..चोरट्यांना माहिती मिळते कोठून?सायबर चोरट्यांचा मुख्य 'सोर्स' डार्क वेब आणि अनधिकृत डेटा ब्रोकर्स हा आहे. मॉल्स, सुपरमार्केट्स, विमा कंपन्या किंवा ऑनलाइन ऑफर्सच्या नावाखाली नागरिक स्वतःची वैयक्तिक माहिती सोपवतात. डार्क वेबवर नागरिकांचा चोरलेला डेटा (नाव, मोबाईल क्रमांक, पासवर्ड, बँक खात्याची माहिती) यांची खरेदी-विक्री होते.याशिवाय, सोशल मीडिया, मॅट्रिमोनिअल साईट्स, पोर्नोग्राफिक साईट्स आणि जॉब पोर्टल्सवरूनही नागरिकांची माहिती चोरट्यांच्या हाती लागते. डेटा ब्रोकर्स कंपन्या नागरिकांच्या डिजिटल हालचालींवर लक्ष ठेवतात. वय आणि श्रीमंतीनुसार या माहितीचे वर्गीकरण करतात. हा डेटा बऱ्याचदा लीक होऊन चोरट्यांच्या हाती लागतो..ज्येष्ठ नागरिकच 'सॉफ्ट टार्गेट'सायबर गुन्हेगार प्रामुख्याने एकाकी राहणारे ज्येष्ठ नागरिक, परदेशात राहणाऱ्या मुला-मुलींचे पालक किंवा सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ अधिकारी शोधतात. त्यांच्या बँक खात्यात पीएफ किंवा पेन्शनची मोठी रक्कम असते..सायबर गुन्हेगारांची कार्यपद्धती -१. 'वीज, एमएनजीएल बिल भरले नाही' किंवा 'बँक खाते गोठवले आहे' असे सांगून घाबरवले जाते.२. सायबर चोरटे स्वत:ला सीबीआय, कस्टम्स किंवा ईडीचे अधिकारी असल्याचे भासवतात.३. पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले किंवा ओळखपत्र मनी लाँड्रिंगसाठी वापरल्याची भीती घालतात.४. पोलिसांचा गणवेश घालून आणि बनावट पोलिस ठाण्याचा सेट दाखवून नागरिकांना व्हिडिओ कॉलवर ओलीस ठेवतात.५. स्क्रीन शेअरिंग ॲप्स डाऊनलोड करायला लावून बँक खात्याचा ताबा घेतला जातो.६. 'डिजिटल जामीन'साठी सक्तीने पैसे उकळून ते क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पाठवून गायब होतात..फसवणुकीचे आधुनिक फंडेसध्या मॅट्रिमोनिअल फसवणूक आणि ऑनलाइन टास्क फ्रॉडचे प्रमाण वाढले आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून कस्टम ड्युटीच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळले जातात. तर दुसरीकडे, 'लाईक आणि कमेंट' करून पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवून मोठ्या गुंतवणुकीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला जातो..नागरिकांनी काय खबरदारी घ्यावी१. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचे अधिकारी व्हिडिओ कॉलवर चौकशी किंवा पैशांची मागणी करत नाहीत, त्यामुळे अनोळखी कॉल्सवर विश्वास ठेवू नका.२. बँक कधीही फोनवर पासवर्ड किंवा ओटीपी मागत नाही, त्यामुळे ते सुरक्षित ठेवा.३. लॉटरी किंवा बक्षीस लागल्याचे सांगणाऱ्या संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक करू नका.४. अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून मोबाइलमध्ये स्क्रीन शेअरिंग ॲप्स घेऊ नका.५. कोणताही आर्थिक व्यवहार किंवा पैसे पाठविण्यापूर्वी कुटुंबीयांशी चर्चा करा..तक्रार नोंदवा -हेल्पलाइन क्रमांक १९३०संकेतस्थळ www.cybercrime.gov.inभारतीय कायद्यात 'डिजिटल अटक' अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. खऱ्या तपास यंत्रणा कधीही व्हिडिओ कॉलवर अटक करत नाहीत किंवा पैशांची मागणी करत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी फोन किंवा मेसेजवर स्वतःची वैयक्तिक, बँकिंग किंवा ओळखपत्राची माहिती कधीही शेअर करू नये. कोणताही संशयास्पद फोन आल्यास अजिबात घाबरून न जाता, आधी जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊन खात्री करावी.- विवेक मासाळ, पोलिस उपायुक्त, आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखा.