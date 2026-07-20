High Speed Train : पुरंदर विमानतळासाठी पुण्यातून वेगवान रेल्वे; दिवे घाटात जुळ्या बोगद्यांचा विचार

- प्रसाद कानडेपुणे - प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. हे विमानतळ कार्यान्वित होण्यापूर्वी प्रवाशांना पुण्याहून पुरंदरला अत्यंत वेगात, सुरक्षित आणि विनाअडथळा पोहोचता यावे, यासाठी मेट्रो प्रशासन ‘रिजनल ट्रेन’ (प्रादेशिक रेल्वे) सुरू करण्याच्या दृष्टीने विचार करत आहे. यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचा आदेश दिला आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सूचनेनुसार दिवेघाटात ‘ट्वीन टनेल’चाही (जुळे बोगदे) ‘डीपीआर’मध्ये समावेश केला आहे. नऊ महिन्यांत हा ‘डीपीआर’ पूर्ण होणार आहे. यावर शिक्कामोर्तब झाले तर ती महाराष्ट्रातील पहिली ‘रिजनल रेल्वे’ ठरेल. पुरंदर विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर दिवेघाटातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढणार आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पालखी मार्गाच्या अंतर्गत दिवेघाटाचे विस्तारीकरण केले आहे. प्रवाशांना पुण्याहून पुरंदर विमानतळासाठी कनेक्टिव्हिटी मिळावी याकरिता हडपसर ते पुरंदरदरम्यान ‘रिजनल ट्रेन’चा विचार केला जात आहे. मात्र प्रकल्प अहवालानंतरच यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे..रिजनल ट्रेन म्हणजे काय?रिजनल ट्रेन म्हणजे रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम ही पारंपरिक रेल्वे आणि शहरातील मेट्रो या दोन्हींचे प्रगत, आरामदायी आणि अतिवेगवान रूप आहे. मेट्रो ही प्रामुख्याने शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी असते, जिचा वेग ८० ते ९० किलोमीटर प्रतितास असतो आणि दर एक-दोन किलोमीटरवर तिचे स्थानक असते. रिजनल ट्रेन ही दोन शहरांना किंवा लांबच्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणांना जोडण्यासाठी डिझाईन केलेली असते. तिचा वेग आणि दोन स्थानकामधील अंतर मेट्रोच्या तुलनेने जास्त असते..वैशिष्ट्ये1) एरोडायनॅमिक असल्याने हवेचा अडथळा कमी2) डबे पूर्णपणे वातानुकूलित3) युरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टीमसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर4) जमिनीवरून व उन्नत अशा दोन्ही मार्गावरून धावण्यास सक्षम.अशी आहे रिजनल ट्रेन१८० किमी - ताशी वेगाची क्षमता१६० किमी - ताशी प्रत्यक्ष वेग५ ते १० किमी - दोन स्थानकांत अंतरजेवर विमानतळाच्या धर्तीवर पुरंदर विमानतळदिल्ली-एनसीआरमध्ये आता अशाच एका नव्या रिजनल ट्रेनचा प्रस्ताव तयार होत आहे, जो गझियाबादवरून थेट नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला (जेवर विमानतळाला) जोडला जाईल. यामुळे विमानतळाचा प्रवास ४० मिनिटांवर येईल. अगदी याच धर्तीवर आता पुरंदर विमानतळासाठी पुण्यात नियोजन केले जात आहे. हडपसरहून पुरंदरला रस्त्याने जाण्यासाठी आता किमान एक तास १० मिनिटे ते एक तास ३० मिनिटांचा वेळ लागतो. रिजनल ट्रेन सुरू झाल्यावर यात किमान ३० ते ४० मिनिटांची बचत होण्याची शक्यता आहे..पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पुणे शहराशी जोडण्यासाठी एका वेगवान आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सूचनेनुसार, आम्ही दिवेघाटात ट्वीन टनेल (जुळे बोगदे) आणि रिजनल ट्रेन या पर्यायांची तांत्रिक चाचपणी करणार आहोत. यासाठी ‘डीपीआर’च्या कामाला सुरुवात होईल. आगामी ९ ते १० महिन्यांत याचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.- श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, मेट्रो, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.