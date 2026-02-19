पुणे

Pune Crime News : कात्रजमध्ये पोस्टमनच्या बॅगेतून एक लाखांची रोकड चोरी

Katraj post office robbery : पुणे कात्रज पोस्ट ऑफिस समोर पोस्टमनच्या बॅगेतून एक लाख रुपयांची रोकड चोरी झाली. पोलिसांनी तपास सुरू केला, नागरिकांना मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन केले.
पुणे : कात्रज येथील टपाल कार्यालयासमोर पोस्टमनच्या बॅगेतून चोरट्यांनी एक लाख रुपयांची रोकड लंपास केल्याची घटना घडली. पोस्टमन (वय २८, रा. सुपे, ता. पुरंदर) हे कामावर असताना त्यांनी बॅग बाजूला ठेवली होती.

