Pune Crime News : दगडूशेठ गणपती मंदिर परिसरात मोबाईल चोरी, गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांची करामत

Dagdusheth Ganpati mobile theft : पुणे दगडूशेठ गणपती मंदिर परिसरात दर्शनासाठी थांबलेल्या मोटारीतून १ लाख रुपये किमतीचा मोबाईल चोरीला गेला. गर्दीत दोन चोरांनी वाद घालून लक्ष विचलित केले, पोलिस सीसीटीव्ही तपास करत आहेत.
पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिर परिसरात दर्शनासाठी थांबलेल्या एका मोटारीमधून एक लाख रुपये किमतीचा मोबाईल चोरीला गेल्याची घटना घडली. गर्दीचा फायदा घेत दोघांनी ही चोरी केल्याचे समोर आले आहे.

