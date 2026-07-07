पुणे

Velhe Landslide : बार्शीमाळ गावाकडे जाणाऱ्या मार्गावर डोंगराचा कडा कोसळला; सुदैवाने जीवितहानी टळली

दुर्गम अठरा गाव मावळ परिसरातील तोरणा किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या बार्शीमाळ गावाकडे जाणाऱ्या मार्गावरती मोठ्या प्रमाणात डोंगराचा कडा कोसळला.
Hillside Collapses on the Road to Barshimal Village

Hillside Collapses on the Road to Barshimal Village

sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) - दुर्गम अठरा गाव मावळ परिसरातील तोरणा किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या बार्शीमाळ गावाकडे जाणाऱ्या मार्गावरती मोठ्या प्रमाणात डोंगराचा कडा कोसळल्याने या गावाकडे जाणारा वाहतुकीसाठीचा मार्ग बंद झाल्याची घटना मंगळवार (ता. 7) रोजी घडली असून सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नसल्याची माहिती तहसीलदार निवास ढाणे यांनी.

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